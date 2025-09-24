Műsorújság
Minden határt átlép az ellenzék, hogy a megrendelőik célt érjenek – jelentette ki Dömötör Csaba

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.09.24. 17:18

Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében reagált az elmúlt időszakban történt egyre durvább ellenzéki megnyilvánulásokra.

Dömötör Csaba „Most már elég” felütéssel kezdődő bejegyzésében a keddi Hadházy-féle tüntetésen történtekre utalva úgy fogalmazott, papot támadnak meg a templom előtt, míg a kötcsei ellenzéki rendezvényen tapasztalt bekiabálásokra, illetve egy könnyűzenei koncerten látottakra reagálva azt írta: „Akasztásról beszélnek és a miniszterelnök lelövését imitálják színpadokról.

A kormánypárti politikus szerint ezeken kívül pedig

a legaljasabb vádakkal indítanak álhírkampányt külföldi szolgálatok által mozgatott szereplők bevonásával”.

Ron Werber és a 23 millió románozás ehhez képest gyerekjáték volt” – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy „minden határt átlépnek, csak hogy megrendelőik célt érjenek”.

Hát nem fogjuk hagyni, áprilisban mi jövünk

– hangsúlyozta Facebook-oldalán Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Katona Tibor)

