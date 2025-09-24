Még szerda este is a Városháza körül álltak a tüntető taxsiok, a közgyűlés szavazott

Módosította a taxirendeletet szerdán a Fővárosi Közgyűlés, amely az átláthatóságot és az utasbiztonságot növelő szabályozást is elfogadott.

A Karácsony Gergely által jegyzett javaslatot a képviselők 22 igen szavazattal fogadták el, a Fidesz-KDNP képviselőinek tartózkodása mellett.

A rendelet módosításának célja, hogy a személytaxi-szolgáltatás átláthatóbb és biztonságosabb legyen, valamint lehetővé tegyék a hatékonyabban ellenőrizést – írták az elfogadott javaslatban, amely tarifaemelésről nem rendelkezett.

A módosítás értelmében a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy az utasok bankkártyával fizethessenek, és meghatározza azoknak az adatoknak a körét, amelyet kötelezően fel kell tüntetni a bizonylaton és az utas bankszámláján. Ez lehetővé teszi a taxi és a sofőr utólagos azonosítását, növeli az utasbiztonságot, hozzájárul a tranzakciók átláthatóságához és a visszaélések megelőzéséhez – olvasható a javaslatban.

A jogszabályban előírják, hogy a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor, illetve változás esetén rövid időn belül a vállalkozásnak be kell jelentenie, hogy az adott gépjárművet ki vezeti. Ezek alapján a közlekedésszervező nyilvántartást vezethet arról, hogy mely gépjárművet ki jogosult vezetni.

Azt írták, a taxirendelet 2013-as hatálybalépése óta több mint tíz év telt el, és csaknem hatezer olyan fehér rendszámos, tehát civil gépjármű került ki Budapest utcáira, amely megmaradt sárgának, ezért alkalmas az utasok – elsősorban a külföldiek – megtévesztésére. Ezért a koruk miatt taxiként már nem használható vagy a szolgáltatói körből egyéb ok miatt kikerült autók nem lehetnek a továbbiakban „taxisárgák”.

A szabályozás értelmében a közlekedésszervező időarányos drosztdíjat csak akkor fizet vissza, ha a sárga színt is eltávolították a járműről. Így a csak üzembentartót váltó és a sárga színét éppen ezért megtartó járművek vonatkozásában a közlekedésszervező az arányos drosztdíj visszafizetése alól is mentesülne.

A testület a taxirendeletet érintően számos további kérdésben felkérte a főpolgármestert, hogy éljen felterjesztési jogával. Kérték, hogy kezdeményezze a jogalkotónál például azt, hogy a taxizásra vezessenek be szigorúbb alkalmassági feltételeket, bővítsék a taxik műszaki vizsgáztatásához szükséges vizsgaállomási kapacitásokat, vezessenek be hatékonyabb rendszert a jogosulatlan szolgáltatás szankcionálására, és módosítsák úgy a büntető törvénykönyvet, hogy a taxiszolgáltatást ellenőrző ember közfeladatot ellátó személynek minősüljön.

A vitában Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója felhívta a figyelmet arra: hosszú egyeztetés után készült el a rendeletmódosítás tervezete. Elmondta, a fővárosnak nincs jogi eszköze a taxiszervezetek javaslata szerinti létszámstopra, az ugyanis a vállalkozás szabadságába ütközik, de számos más javaslatot beépítettek, így az átláthatóság javítását szolgálókat is.

Szólt arról is, vannak taxisok, akik az áremelésért küzdenek. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra: 2023-ban volt a legutóbb tarifaemelés, azóta nem állt be olyan változás, amely ezt indokolná.

Szepesfalvy Anna (Fidesz-KDNP) a szerda reggel kezdődött taxistüntetésre reagálva azt mondta, úgy tűnik, nem sikerült a megfelelő kompromisszumos javaslatot a közgyűlés elé vinni, nem sikerült összehangolni a lakosság és a taxisok érdekeit, ezért nem támogatják az előterjesztést.

Az ülésen megjelent taxisok kifogásolták, hogy őket nem hallgatták meg, és jelezték, „reggel óta áll a város és nem véletlenül”. Karácsony Gergely közölte, a vita során nem érkezett hozzászólási szándék, ezért nem ad szót a taxisoknak, egyben utalt arra, hogy a taxis társadalom sem egységes. A létszámszabályozást és tarifaemelést követelő taxisok még szerda este, a közgyűlési ülés nyilvános részének befejezése után is a városháza körüli utcákban álltak.

Váczi Norbert, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnöke a helyszínen szerda reggel a sajtó képviselőinek elmondta:

a szakmai szervezetek csaknem egy éve tárgyalnak a fővárossal.

Kérték a taxis tarifáknak a megváltozott gazdasági helyzethez igazítását, azaz tarifaemelést és évenkénti automatikus korrekciót. Kérték továbbá a taxisok számának szabályozását, azaz létszámstopot, és az illegális személyszállítás felszámolását.

A testület elfogadta a DK-frakció által benyújtott javaslatot, hogy a főpolgármester készíttessen rendelettervezetet a hulladékszállító nehézgépjárműveknek a budapesti utakon, munkanapokon reggel 7 és 9 óra közötti korlátozásáról.

Továbbá Keszthelyi Dorottya (DK) javaslatára felkérték a főpolgármestert, tárgyaljon a kerületi polgármesterekkel, a fővárosi tulajdonú cégekkel, intézményekkel, valamint a MOHU-MOL Zrt. vezetőivel a RePont üzemeltetési rendszer hatékonnyá és a budapestiek számára jól üzemeltetett szolgáltatássá szervezéséről.

Egyhangúlag elfogadták Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének javaslatára, hogy 2029. január 1-jétől Budapesten a hop-on-hop-off jellegű városnéző buszos szolgáltatás kizárólag tisztán elektromos hajtású, zéró emissziós járművel legyen végezhető.

Gál József (Podmaniczky Mozgalom) javaslatára felülvizsgálják, hol vannak olyan fedett utasvárók, amelyek nem szolgálnak ki egy menetrend szerinti járatot sem, és javaslat készül ezek áthelyezésére. A képviselők egyhangúlag támogatták Radics Béla (Fidesz-KDNP) javaslatát egy 15 tagú Budapesti Cigányzenekar létrehozására; az ülésen a döntés előtt a zenekar leendő tagjai zenéltek a képviselőknek.

Kiemelt kép: A fővárosi taxirendelet tervezett módosítása ellen tiltakozó taxis demonstráció résztvevői a Hősök terén 2025. szeptember 24-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)