Kocsis Máté: Összehangolt lejárató akció zajlik a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

Összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző műveletnek nevezte a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggő lejárató akciót a Fidesz frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy annak hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is.

Kocsis Máté a szerdán nyilvánosságra hozott jelentés fényében, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tagjaként a „pedofil-álhír” kapcsán azt írta: ma (végre) a nyilvánosság számára is kiderült, hogy a Szőlő utcai bűnügyben nincs kiskorú áldozat, ebből következően a pedofília bűntette sem valósulhatott meg.

„Az is kiderült, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásnak nincs egyetlen olyan érintettje sem, aki politikus vagy más közéleti szereplő lenne”

– tette hozzá.

Kocsis Máté rámutatott arra: az is kiderült, hogy a Szőlő utcában – például Magyar Péter állításával ellentétben – nincs gyermekotthon, kiskorúak börtöne van, ami zárt, zsilipelt intézmény, ahova nem lehet csak úgy bemenni, a fogvatartottakat is rendőrök kísérgetik.

„Az is kiderült, hogy azon személyek, akik terhelően nyilatkoztak kormánytagok állítólagos érintettségéről, a kihallgatásuk során visszakoztak, és jelezték, hogy csak alá nem támasztott hallomásokra alapították, amit mondtak”

– emelte ki. Az is kiderült – folytatta a frakcióvezető – , hogy Juhász Péter videójában az a bizonyos „Zsolti bácsi” pusztán kitaláció.

„Az ózdi járásban nincs is gyermekotthon”

– írta bejegyzésében. „Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, melynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is” – összegezte Kocsis Máté, megjegyezve: „folytatjuk”.

Kapcsolódó tartalom Vizsgálati jelentésről számolt be az igazságügyi miniszter a Szőlő utcai büntetőügyben Tuzson Bence egy rövid videóban ismertette a részleteket.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)