Kocsis Máté elmondta, mi a legnagyobb probléma Magyar Péterrel

Magyar Péter fogott ember, Brüsszelben azzal zsarolják, hogy ha nem azt csinálja, amit ők akarnak, akkor felfüggesztik a mentelmi jogát – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában, amelynek második felében a közbeszéd eldurvulásáról, annak hatásairól is szó volt.

Kocsis Máté azt mondta, teljesen mindegy, hogy a Tisza Párt vezetője hány bűncselekményt követ még el Magyarországon, nem fogják felfüggeszteni a mentelmi jogát. Magyar Péter pedig ezért kötelességszerűen teljesíti az elvárásokat – tette hozzá.

„Egy fogott ember nem lehet szabad döntéshozó, mindig azt fogja csinálni, amit rákényszerítenek” – hangsúlyozta a politikus, megjegyezve:

ez a legnagyobb probléma Magyar Péterrel. Brüsszellel azért alakult ki rossz viszony és egyes pártközi kapcsolatok azért romlottak meg, mert a magyar kormány nem vállalta az európai elit birodalmi elképzeléseinek érvényesítését.

Ezek között említette a politikus a migráció, a háború és a LMBTQ-propaganda kérdését, valamint az adóemelést a háború finanszírozása érdekében.

„A Tisza Párt vállalása ezek végrehajtása, de ezzel nem lehet választást nyeri. Erre mondta Tarr Zoltán, hogy „vannak természetesen mindenféle tervek, de ezekről nem szabad beszélni, mert különben megbukunk” – idézte fel a frakcióvezető. Kocsis Máté kifejtette, Magyar Péter is éppen azért arra a napra időzítette a nyugdíjasoknak szóló bejelentést, amikor a mentelmi jogáról az Európai Parlamentben tárgyalnak, hogy elterelje a figyelmet a büntetőügyéről.

A Magyar Péter mögött álló programíró csoportok elképzelései ártanak a nyugdíjasoknak: a 13. havi nyugdíj elvételétől kezdve a korábbi brüsszeli elvárások teljesítéséig

– közölte a politikus.

Úgy fogalmazott, a Tisza Párt elnöke „azokat csapja be a legjobban, akik bíznak benne”. A politikus szavai szerint „érthetetlen, jogszabályellenes és pökhendi, fölényeskedő magatartást sugall”, ami történt. Azt az erőszakos kultúrát, amit a Tisza Párt elnöke a verbális lincseléssel közvetít, azt Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel is elrendezné, ahogy mondta, „ki is van rá képezve”.

Kocsis Máté kitért arra, azért hozták létre a Zebra Digitális Polgári Kört, hogy minél több ember figyelmét felhívják az igényes hírfogyasztásra. Mint mondta, nem szabad lebecsülni az álhírek erejét.

A Szőlő utcai gyermekotthonban kirobbant pedofil botrány ügyében Kocsis Máté „aljasnak és undorítónak” nevezte a DK „hergelését”. A politikában sok mindennel szokták vádolni egymást a felek, ezt az emberek már megszokták, a politikusok végkép. A pedofília azonban súlyos bűncselekmény, mellyel alaptalanul rágalmaztak meg gyermeket nevelő családos embereket. Ezzel azonban nemcsak személyeket támadtak meg a DK politikusai, hanem a magyar államszervezetet – hangsúlyozta. A miniszterelnök-helyettessel szemben indult „nagyon gyalázatos, undorító, megalapozatlan, bizonyítékok nélküli rágalomhadjárat”, akinek ezért – Kocsis Máté álláspontja szerint – jogi lépéseket kell tennie.

A frakcióvezető kifejtette, ha egy pillanatra is hihető lenne, hogy van a magyar kormánynak egy, pláne kettő pedofil bűnöző tagja, és ehhez tíz éven keresztül – ahogy azt a DK-sok sunyi módon a suttogó propagandában állítják – asszisztált a magyar rendőrség és a titkosszolgálat, az az államszervezet megsemmisülését jelentené.

„Az alaptalan és undorító vádakkal szemben a legbrutálisabb módon kell fellépni” – mondta Kocsis Máté.

Kiemelt kép: Kocsis Máté a 48 perc című műsorban, 2025. 09. 23-án.