Kocsis Máté: A Tisza Párt nagyon recseg-ropog, nehéz lesz ellökdösni őket a választásokig

Kocsis Máté szerint Magyar Péternek nem jók a számai, ezért dobott be új témákat, mert ha a mögötte álló finanszírozók jövő márciusban kudarcot sejtenek, „lehet, valamit fognak csinálni”. A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órája című műsorban szerda reggel beszélt a Tisza Párt elnökének, és a tavaly képviselővé választott olasz Ilaria Salis mentelmi jogának kérdéséről, illetve kifejtette véleményét a Tisza Párt által, a miniszterelnök-helyettes ellen indított „aljas, alaptalan, jól felépített lejáratókampányáról” is.

Kocsis Máté azt mondta, onnan lehet tudni, hogy „sunyi liberális dumáról”, „piszkos, alávaló, alaptalan hazugságról” van szó, hogy terjesztői a súlyos jogkövetkezményektől félve állítani nem mernek, csak kérdeznek. Ha tudnák, hogy igaz, akkor teljes mellszélességgel támadnának, „de nem ezt teszik, hanem kabátlopási ügybe keverik”.

„Ez az ügy rávilágít arra is, hogy ezek a támadások már nem személyek, hanem a teljes államgépezet, az állam működése ellen irányulnak, ugyanis két kormánytagot vádolnak alaptalanul, és belekeverik, hogy mindehhez az aljassághoz, amit egyébként nem követtek el, a rendőrség és a titkosszolgálat 10 éve asszisztál”

– tette hozzá.

Németh Balázs műsorvezető megjegyezte, pozíciójánál fogva milliószor átvilágítottak már az elmúlt 15 évben és korábban is azt, akit pedofil ragadozónak állítanak be. Kocsis Máté erre úgy reagált: minden kormánytagot átvilágítanak, ráadásul a DK-sok azért „különösen aljasak ebben a dologban, mert ők kormányoztak már”, és pontosan tudják, hogy „egy miniszter élete lényegében egy nyitott, átlátható könyv a szolgálatok szemében”. Nem Rogán Antal világítja át a minisztereket, hanem az Alkotmányvédelmi Hivatal, és az ellenőrzés folyamatos, mert az államnak nem érdeke, hogy bármelyik kormánytag zsarolható legyen – mutatott rá.

Hozzátette,

meghallgatta a felvételt, amire a vádakat alapozzák, de ennél szánalmasabb, „gagyibb, megkomponáltabb” történetet még nem nagyon hallott.

Kocsis Máté arról, hogy az Európai Parlament nem függesztette fel a budapesti antifa támadás vádlottja, a tavaly képviselővé választott olasz Ilaria Salis mentelmi jogát, azt mondta, ez a döntés azt üzeni, hogy Salisnak mostantól mindent végre kell hajtania, amit a brüsszeliek kérnek tőle.

Emellett azt is üzeni, hogy a brüsszeli politikai elit legitimálta azt, hogy nyugodtan el lehet jönni Magyarországra, félholtra verni magyar állampolgárokat, majd ezt EP-képviselőként büntetlenül meg lehet úszni.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter „fogott ember”, akit a tartói, Manfred Weberék zsarolni tudnak, és ugyanazt mondják neki, mint Ilaria Salisnak, hogy „ezt most megszavazod, azt most otthon képviseled, ezt csinálod, azt csinálod, mert különben kiadunk a magyar hatóságoknak az egyébként nem súlytalan korrupciós bűncselekményeid kapcsán” – folytatta a frakcióvezető, utalva arra, hogy Magyar Péter mentelmi jogát sem függesztette fel az EP.

Kocsis Máté megítélése szerint Magyar Péter nyugdíjasokra vonatkozó terveivel nem érdemes foglalkozni, mert a Tisza Párt elnöke egy „unokázós csaló”, becsapja az időseket, a mentelmi ügyének tárgyalásával egy időben bejelentett tervek csak a figyelem elterelését szolgáltak.

A frakcióvezető álhírnek nevezte, hogy a Tisza Párt adót akar csökkenteni.

„Ebből akkora adóemelés lesz, ha ne adj Isten, kormányra kerülnek, mint ide Lacháza, mindenki úgy készüljön”

– mondta.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter „annyira szerelmes saját magába”, hogy még azt sem veszi észre, hogy az a rengeteg ember, „aki arra van most idomítva, hogy az ő szekerét tolja”, „mi mindent összegörcsöl azért, hogy ebből az alapvetően politikailag botladozó, nyáron többször elvágódó politikai közösségből, amit Tiszának hívunk, kihozzanak valami értelmezhetőt”.

„Az egész nagyon recseg-ropog, nagyon nehéz lesz ellökdösni őket a választásokig”

– utalt Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök fegyverviselési ügyére, Tarr Zoltán alelnök adóemeléssel összefüggő elszólására, Kollár Kinga EP-képviselő nyár eleji megjegyzéseire.

Kocsis Máté a Tisza Párt elnökének azon megjegyzésére, hogy a kormányzat egy esetleges önmerénylettel próbálja majd megszilárdítani a hatalmát, úgy reagált: a miniszterelnök nem szokott önmerényletet elkövetni.

Magyar Péternek „nem jók a számai”, ezt a témát azért dobta be, mert ha a mögötte álló finanszírozók jövő márciusban úgy látják, ez nem fog menni, „lehet, valamit fognak csinálni”.

„Erre nekünk figyelni kell, ugyanis egy ilyen helyzet valóban utcai zavargásokhoz vezetne”, nekünk ugyanakkor az a politikai érdekünk, hogy a választások békésen folyjanak le – mondta. Hozzátette, „az ellenfél érdeke, hogy ne úgy folyjanak le, ahogy szoktak”.

Azt mondta, „a magyar rendvédelmi szerveknek is kiemelten kell vigyáznia arra, hogy ne történjen semmi, Magyar Péterrel sem”.

„Magyar Pétert Brüsszel a mentelmi jogával tartja sakkban”

A Harcosok órája másik vendége, Bende Balázs újságíró, elemző úgy vélte, Magyar Pétert Brüsszel a mentelmi jogával tartja sakkban. „Azt teszed, amit mondunk, különben elvesszük a mentelmi jogodat” – fogalmazott.

Felidézte, hogy

Magyar Péter esetében két becsületsértési ügy, valamint a telefonlopási ügy lefolytatását teszi lehetetlenné az EP jogi bizottsága által fenntartott mentelmi jog.

Hangsúlyozta, az ellenzék a folyamatos botránykeltésben érdekelt. A gyermekotthonügyet a DK bevitte a parlamentbe és Dobrev Klára egy 5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel az ügy tisztázását elősegítőknek.

„Ebből látszik, hogy a világon semmi nem igaz az egészből. Vérdíjat tűztek ki az információra, hogy valaki találjon már valamit. Fizetünk érte, csak hozzatok már bármi információt, hogy a kormánytagok érintettek ebben az ügyben”

– értékelte a történteket Bende Balázs.

A műsorban beszéltek Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnökének interjújáról, aki újságírói kérdésre nem tudta megmondani, hogy elindul-e egyéni képviselőjelöltként, illetve elismerte, hogy nincs információja a párt 106 jelöltjéről. Bende Balázs azt mondta, egy kormányzásra készülő párt alelnökének fogalma nincs arról, hogy mi zajlik az országban és arról sincs fogalma, hogyan lehetne ebből az országból – az ő állításuk szerint – működőképes országot csinálni.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt Szobon 2025. április 29-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)