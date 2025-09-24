Idős szerzetesre rontottak Hadházyék, mert szólt a miseharang a tüntetésükön – még a templomba is behatoltak

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden folytatta március vége óta tartó tüntetéssorozatát. A megmozdulás közben, az ellenzéki politikus beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amelyről politikus úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását. Ezért a résztvevők közül néhányan – köztük egy zebra jelmezbe öltözött egyén – behatoltak a templomba, majd később számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest.

A Mandiner beszámolója szerint Hadházy Ákos beszéde közben megszólalt a téren álló templom harangja, amire a politikus úgy reagált: szerinte szándékosan próbálják megzavarni a rendezvényt. Ezt követően néhány tüntető – köztük egy zebra jelmezbe öltözött résztvevő – bement a templomba, de a szervező észlelve a helyzetet felszólította őket, hogy hagyják el az épületet.

A harangozás körülbelül negyed órán át tartott, majd egy szerzetes jelent meg a templom bejáratában, kezében egy Bibliával. A tüntetők pedig nem fogadták barátságosan: Többször is kiáltották felé, hogy „szégyelld magad”, emellett pedig egyházellenes rigmusokat is skandáltak, és többször, rövid ideig a „Mocskos Fidesz” rigmus is felhangzott – számolt be róla az Index.

A Pesti Srácok az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott: a baloldal ismét bebizonyította, hogy elképesztő mélységben vannak. Ahogy az 1700-as évek végén a jakobinusok, majd 1919-ben a tanácsköztársaság és később a bolsevikok, most is ugyanazt a mintát követik az utódok.

Arról, hogy Hadházy Ákos szerint a szerzetes harangozással akarta zavarni a maroknyi emberből álló tüntetését, a Mandiner főszerkesztő-helyettesének is megvan a véleménye.

„Ez már tényleg a legalja! Hadházy és szedett-vedett köre nekiáll fenyegetni egy idős ferences szerzetest, akit a „tömeg” majdnem meglincsel. Közben zúg a „mocskos Fidesz” meg a ”szégyelld magad!”

– fogalmazott Kacsoh Dániel, majd rámutatott: „Hadházy azt hiszi, az általa szervezett, totálisan nívótlan tüntetést akarja megzavarni a harangozás meg az atya – pedig csak a szentmise kezdődne.”

Kőrösi Koppány fejlesztéspolitikai szakértő fel is szólította a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű – véleménye szerint a szólásszabadság határain már túlmenő – attrocitások esetén lépjen fel a jog és az emberi méltóság védelmében.

A kommunisták osztályidegenként üldözték a családját

A Hadházy Ákosék által megzavart ferences szerzetes, Reisz Pál 1942. február 17-én született Gyöngyösön.

Idősebb testvéreit osztályidegennek minősítve nem vették fel a helyi gimnáziumba, így két bátyja végül Esztergomban, a ferenceseknél érettségizett 1954-ben és 1956-ban.

Reisz Pál az érettségi után maga is belépett a ferences rendbe. 1962-ben tette le egyszerű fogadalmát, majd 1965-ben az örökfogadalmat, 1967-ben pedig pappá szentelték. Bár történelemtanár szeretett volna lenni, a rend szükségletei máshová irányították, és végül matematika–fizika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1971-től tanárként és prefektusként dolgozott egykori iskolájában, ahol 1984 és 1997 között igazgatóként is szolgált – írja a Magyar Kurír.

Később missziós plébánosként Kárpátaljára került, majd Szombathelyen, illetve a budapesti ferences közösségben házfőnöki feladatokat látott el.

