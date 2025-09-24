Vizsgálati jelentésről számolt be az igazságügyi miniszter a Szőlő utcai büntetőügyben

„A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyben” – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter az ügyről szóló vizsgálati jelentésének főbb megállapításairól szerdán közzétett Facebook-videójában.

A tárcavezető a videóban a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, illetve a nyilvánosságban megjelent állításokról beszélt.

Tuzson Bence a vizsgálat eredményeit ismertette, hogy kiskorú sértett érintettsége nem merült fel ebben a büntetőügyben. Emellett minden alapot nélkülöző, aljas rágalomnak nevezte azt, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. Az igazságügyi miniszter kijelentette:

„A miniszterek ártatlanságához kétség sem fér.”

A tárcavezető elmondása szerint a vizsgálat azt is feltárta, hogy szervezett akció zajlik az ügyben, amit Tuzson Bence szerint világosan mutat az események és a megszólalások sorrendje is. Mint mondta, idegen, titkosszolgálati szál is felvetődött az üggyel összefüggésben.

„Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük. A jelentést pedig nyilvánosságra fogjuk hozni”

– jelentette ki az igazságügyi miniszter a videó végén.

Dobrev Klára, a DK elnöke közben a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, hogy összegyűjtötték a szükséges negyven képviselői aláírást, így megalakulhat az a parlamenti vizsgálóbizottság, amelyet a Szőlő utcai pedofilbotrány kivizsgálásáért kezdeményeztek.

Szőlő utcai büntetőügy

Még május végén tartóztatták le a Szőlő utcai budapesti javítóintézet igazgatóját és egyik beosztottját, akiket emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint az 57 éves férfi és 32 éves élettársa hátrányos helyzetű fiatalokat kényszerítettek prostitúcióra. A fiatalok papíron az intézményben vállaltak munkát, de valójában a testükkel kellett pénzt keresniük.

A rendszert az 57 éves férfi irányította, míg a 32 éves nő online hirdetéseken keresztül szervezte az ügyfeleket, és ő kezelte a szolgáltatásokért kapott pénzeket is.

A gyanúsítottakat a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai fogták el. Szeptember elején a Válasz Online nevű újságnak nyilatkozva Kuslits Gábor volt gyermekvédelmi igazgató arról beszélt, hogy valaki védheti a letartóztatott igazgatót, ám konkrét személyt nem nevezett meg, mindössze annyit mondott: „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek.” Az interjú megjelenése után a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon Kuslits Gábor volt gyermekvédelmi igazgató ellen, miután az súlyos vádakat fogalmazott meg a magyar gyermekvédelmi rendszerrel szemben. Az SZGYF rágalmazás és jelzési kötelezettség elmulasztása miatt fordult a hatóságokhoz.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szeptember 24-én a Harcosok órája című műsorban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – aki hétfőn felszólalt az ellenzéki képviselők expozéi után a témával összefüggésben – elleni aljas, alaptalan, jól felépített lejárató kampánynak nevezte a Szőlő utcai gyermekotthonnal kapcsolatos ügyet.

Kocsis Máté azt mondta, onnan lehet tudni, hogy „sunyi liberális dumáról, piszkos, alávaló, alaptalan hazugságról van szó”, hogy terjesztői a súlyos jogkövetkezményektől félve állítani nem mernek, csak kérdeznek. Ha tudnák, hogy igaz, akkor teljes mellszélességgel támadnának, de nem ezt teszik, hanem kabátlopási ügybe keverik.

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: „Ez az ügy rávilágít arra is, hogy ezek a támadások már nem személyek, hanem a teljes államgépezet, az állam működése ellen irányulnak, ugyanis két kormánytagot vádolnak alaptalanul, és belekeverik, hogy mindehhez az aljassághoz, amit egyébként nem követtek el, a rendőrség és a titkosszolgálat tíz éve asszisztál.”

Kiemelt kép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)