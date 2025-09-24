A környezettudatosság erősítése és a fenntartható jövő megteremtése érdekében elindult a Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör (Zöld DPK). A kezdeményezés célja, hogy a mindennapi környezetvédelem területén adjon választ a kihívásokra: felelős fogyasztás, energiatakarékosság, természetvédelem és fenntartható gondolkodás – áll a Fidesz sajtóközleményében.

A Zöld DPK tagjai között több elismert szakember és közéleti személyiség is megtalálható, többek között Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft. ügyvezetője, Varga Sarolta fenntarthatósági szakértő és környezetvédelmi szakjogász, Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, valamint Raisz Anikó környezetügyért felelős államtitkár. A kör tagja továbbá Király Nóra országgyűlési képviselő, a Zöld Követ Egyesület alapítója, Hortay Olivér, a Századvég Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletágának vezetője, Bódi Ábel influenszer (Zöld DNS), Bene-Sinkó Beáta pedagógus, Varga-Grund Szabina geológus és natúr kozmetikum-fejlesztő, valamint Sasvári Sára EPAS junior nagykövet is.

A közlemény hangsúlyozza: „A Zöld DPK a mindennapi környezetvédelemre épül: arra, hogyan hozhatunk tudatos döntéseket a fogyasztásról, az energia felhasználásáról és a természet megóvásáról. Az apró, de felelős lépések biztosítják a jövő alapjait, és erősebbé teszik hazánkat.”

A szervezők olyan embereket szólítanak meg, „akik nemcsak beszélni akarnak a környezetvédelemről, hanem készek cselekedni is.”

A kezdeményezés célja, hogy aktív közösséget építsen, amelynek tagjai nem csupán elkötelezettek a környezet iránt, hanem hajlandók is tenni annak megóvásáért. A záró gondolat szerint: „Hisszük, hogy a közös felelősségvállalás és a ma meghozott tudatos döntések alapozzák meg gyermekeink jövőjét, biztonságát és jólétét.”

Kiemelt kép forrása: A Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör