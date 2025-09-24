A kormány cselekvőképessége korlátozása érdekében folytatott kampány zajlik – állapította meg az igazságügyi tárca jelentése

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán tette nyilvánossá a Szőlő utcai üggyel kapcsolatos jelentés teljes tartalmát. A jelentés egyebek között kitér rá: okkal feltételezhető, hogy egy összehangolt és előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző, a kormány cselekvőképessége korlátozása érdekében folytatott kampány zajlik, az ezzel kapcsolatos vizsgálat pedig folytatódik.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, az Igazságügyi Minisztérium jelentést készített a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, illetve a nyilvánosságban megjelent, majd politikai szereplők által megfogalmazott állításokról.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán szerda délután hozta nyilvánosságra a jelentés teljes tartalmát.

A jelentésben egyebek között felidézik, hogy a sajtóban, illetőleg ezt követően az Országgyűlés plenáris ülésén olyan állítások hangzottak el, melyek szerint a Szőlő utcai javító-nevelő intézetből kormánytagoknak szállítottak kiskorú gyermekeket.

Kitérnek arra is, hogy a kormány már korábban zéró toleranciát hirdetett minden olyan bűncselekménnyel, azok elkövetőivel szemben, melyeknek gyermekek, fiatalkorúak az áldozatai és ezért a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) számára olyan jogköröket biztosítanak, melynek során a gyermekvédelemben dolgozók feddhetetlen életvitelét vizsgálják és a jelentésben szereplő cselekményekre is az NVSZ vizsgálatának eredményeképpen derült fény és indulhatott meg a büntetőeljárás.

A tárca a jelentésben felidézi, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben 12–18 év közötti fiúk javítóintézeti ellátása zajlik.

Büntetőeljárás az intézet vezetőjével szemben zajlik, a jelentés szerint az ügyben fiatalkorú sem sértettként, sem pedig elkövetőként nem érintett.

Ismertették, hogy az intézet vezetőjével szemben azért indult eljárás, mert a gyanú szerint több huszonéves nőt foglalkoztatott, akik prostitúciós tevékenységet végeztek, és ebből az igazgató anyagi haszonra tehetett szert.

A jelentés leszögezi, hogy politikus, illetve kormánytag érintettsége sem az ügy feltárása, sem pedig a büntetőeljárás során nem merült fel, hozzáfűzve, hogy a büntetőüggyel kapcsolatos állítások időrendje, illetve a megszólalók személye alapján okkal feltételezhető, hogy egy összehangolt és előre megtervezett , ténybeli alapokat nélkülöző, a kormány cselekvőképessége korlátozása érdekében folytatott kampány zajlik.

A tárca közölte az ügyben ezzel kapcsolatban megjelent állítások időrendjét is, jelezve, hogy azokat mások mellett olyan ellenzéki politikusok, közéleti szereplők tették, mint Jámbor András és Dobrev Klára országgyűlési képviselők, Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke, Kuslits Gábor, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatója, Káncz Csaba geopolitikai szakértő, Molnár Áron színművész vagy Vályi Zsolt újságíró.

A jelentés kitér rá, hogy közülük Kuslits Gábor név nélkül kormánypárti politikusokat vádolt meg pedofíliával, Káncz Csaba pedig a javítóintézet vezetőjének politikai kapcsolataira utalt, ám miután őket az ügyben tanúként meghallgatták, állításaikat semmilyen bizonyítékkal nem tudták alátámasztani, sőt elismerték, hogy lényegében szóbeszédekre alapozva beszéltek, illetve írtak erről és tettek közzé állításokat.

A tárca által készített jelentés kitér arra is, hogy Kuslits Gábor 2022. májusában megbízást kapott a Kossuth Lajos Gyermekotthon vezetői feladatainak ellátására, ám közalkalmazotti jogviszonyát öt hónappal később megszüntették, Káncz Csaba kapcsán pedig felmerült, hogy egy ellenérdekelt titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogatta.

Az ügyben a kormánytagok és a kormánypártok feljelentést tettek és tesznek, valamint minden rágalmazóval szemben eljárást indítanak, a vizsgálat pedig a kormánnyal szembeni, szervezett, összehangolt akció további összefüggéseinek feltárása érdekében folytatódik

– áll a Tuzson Bence Facebook-oldalán elérhető jelentésben.

Az alaptalan és undorító vádakkal szemben a legbrutálisabb módon kell fellépni – mondta Kocsis Máté a 48 percben

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorának keddi adásában az üggyel kapcsolatban aljasnak és undorítónak nevezte a DK hergelését. A politikában sok mindennel szokták vádolni egymást a felek, ezt az emberek már megszokták, a politikusok végképp. A pedofília azonban súlyos bűncselekmény, mellyel alaptalanul rágalmaztak meg gyermeket nevelő családos embereket. Ezzel azonban nemcsak személyeket támadtak meg a DK politikusai, hanem a magyar államszervezetet – hangsúlyozta. A miniszterelnök-helyettessel szemben indult nagyon gyalázatos, undorító, megalapozatlan, bizonyítékok nélküli rágalomhadjárat, akinek ezért – Kocsis Máté álláspontja szerint – jogi lépéseket kell tennie. A frakcióvezető kifejtette, ha egy pillanatra is hihető lenne, hogy van a magyar kormánynak egy, pláne két pedofil bűnöző tagja, és ehhez tíz éven keresztül – ahogy azt a DK-sok sunyi módon a suttogó propagandában állítják – asszisztált a magyar rendőrség és a titkosszolgálat, az az államszervezet megsemmisülését jelentené. „Az alaptalan és undorító vádakkal szemben a legbrutálisabb módon kell fellépni” – mondta Kocsis Máté.

Kiemelt kép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)