A Ferenciek terén tüntettek Hadházy Ákosék

„A hibrid rezsimek nem állnak meg, amíg meg nem állítják azokat, és látható: Orbán Viktor miniszterelnök putyini mintát követ” – mondta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Budapesten kedden az MTI híradása szerint.

A politikus a Ferenciek terén a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott tüntetésen úgy fogalmazott: tudják, mi az a hibrid rezsim, tudják, hogyan épül fel lépésről lépésre, és azt is, hogy az út vége a teljes diktatúra. Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető nem tudhatta, „de mi tudjuk, mégis pár százan vannak itt hétről hétre a kínai típusú arcfelismerő rendszer ellen, mégis legyintünk az átláthatósági törvényre, mégis összesen kétszer voltunk a Kunigunda útján, mégis mégsem csinálunk mást, csak panaszkodunk?” – tette fel a kérdést, hozzátéve, tudják, mi a vége és mégsem tesznek ellene semmit.

Hadházy Ákos szavai szerint kényelmesebb várni a választásokat, rábízni a politikusokra, mint hétről hétre tüntetni, melegben és hidegben is, eljönni sok ezren, kockáztatni, de ha későn próbálják mobilizálni az embereket és már diktatúra lesz, „lehet félteni az egzisztenciánkat, a fizikai valónkat”.

„Navalnij mindig egy lépéssel a hatalom után volt, mi is így vagyunk, az a nagy kérdés, meg tudjuk-e előzni, ennek lehetősége fennáll egy új párttal, az újdonsággal, bár így lenne”

– fogalmazott az MTI tudósítása alapján.

Hadházy Ákos arról, hogy a kormányfő bolondnak nevezte őt, azt mondta, ez a kocsmai stílusú sértegetés is bizonyítja: elfogytak az érvek, de inkább legyen bolond, „minthogy kifossza az országot 15 éven keresztül módszeresen, minthogy ezermilliárdokat tegyen el adófizetői pénzekből és sok százmilliárd forintból hergelje az embereket és hazudozzon reggeltől estig hónapokon keresztül”. Hozzáfűzte, hallotta már az ellenzék köreiből is, hogy bolondnak tartják, amiért elérhetetlen dolgokért tüntet.

„Követeljük a technofasiszta törvény és az átláthatósági törvényjavaslat visszavonását, és bár tudjuk, hogy a következő hónapokban nem valószínű, hogy el fogjuk érni, de el tudjuk érni, hogy izzon a parázs és a hatalom elbizonytalanodjon” – mondta, majd jelezte, az átláthatósági törvénytervezet nincs a napirenden, a bizonytalanság szerinte ott van a hatalomban.

Polyák Gábor egyetemi tanár, kommunikációs szakember arról szólt, hogy a propaganda nemcsak azoknak árt, akik ellen irányul, hanem mindenkinek, mert megfojtja a demokráciát azzal, hogy nem vitatkozik, hanem harsog, lenyomja a torkunkon a mondanivalóját, megszakítja az emberi kapcsolatokat. Hangot adott azon véleményének, hogy bár a Google és a Facebook felületeiről a szigorú uniós szabályozással összefüggésben lekerülnek a politikai hirdetések, ám véleménye szerint a Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy kijátssza a szabályrendszert és a két cég döntését.

Polyák Gábor azt javasolta az egybegyűlteknek, ne adják át a teljes digitális teret a populistáknak, mondják el a hazugságról, hogy az hazugság, vigyázzanak azokra, akik tesznek az értelmes beszéd eltűnése ellen, valamint álljanak ki a propaganda célkeresztjébe kerülő emberekért. Pajor Tamás költő Alekszej Navalnijra emlékezve azt mondta, a kényelmes nyugati életforma helyett tudatosan a mártírhalált választotta, hogy ezzel a szabadság jelképévé váljon.

Hadházy Ákos a tüntetés végén arra kérte a demonstrálókat, sétáljanak el Navalnijnak az orosz nagykövetség közelében spontán létrehozott emlékhelyéhez. Bejelentette: javasolni fogják, hogy a kisföldalatti Bajza utcai megállóját Bajza utca – Navalnij-emlékhely megállónak nevezzék át.

Kiemelt kép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (j) a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott, általa meghirdetett újabb budapesti tüntetésen a Ferenciek terén 2025. szeptember 23-án. MTI/Kocsis Zoltán