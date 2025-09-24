„A fenyegetettség kézzel fogható a Tisza rendezvényein” – mondta az M1 riportere

„Bizonyos médiamunkásokat, hallgatóságába sulykolja, hogy ki a propagandista szerinte, s akár hangjukat elfojtva vitába is száll ezekkel az újságírókkal, a tömeg pedig gyorsan rákapcsolódik a stílusra, ami veszélyes tud lenni szerinte” – mondta a Tisza Párt rendezvényeivel kapcsolatban a közmédia Kötcsén halálosan megfenyegetett riportere, Császár Attila az M1 48 perc című műsorában.

Az első vendégként hívott Kocsis Máté után a műsor második felében Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és Császár Attilával, az M1 riporterével beszélgetett a műsorvezető a közbeszéd eldurvulásáról, valamint a politikai rendezvényeken az újságírókat érő inzultusokról. Mráz Ágoston Sámuel szerint fontos állomása volt az eszkalációnak Majka elhíresült júliusi koncertjének jelenete, amikor is a rapper a színpadon egy fiktív miniszterelnök fejbelövését imitálta a színpadon; következmények nélkül.

Az 1980-as évek közepétől újságíróként dolgozó Császár Attila ezzel egyetértve közölte, hogy Magyar Péter 2024-es színre lépésével „elindult egy olyan folyamat, ami korábban nem volt”, s jelenleg olyan durva a közélet, amilyen még nem is volt Magyarországon a rendszerváltozás óta.

Az elemző rámutatott, hogy korábban a közszereplők visszafogottabbak voltak, mint az átlagemberek, ez a helyzet viszont Magyar Péter felbukkanásával megfordult, ő már durvább szavakat használ, mint az átlagemberek, s láthatóan az ellenzéki politikus élvezi, ha beleköthet újságírókba, még akkor is, ha esetleg vele és pártjával szimpatizálnak.

Mráz Ágoston Sámuel szerint „az online gyűlölet elkezdett kilépni a való térbe”, amiben komoly szerepe van a politikusoknak is. Ez Amerikában vagy Európa más országaiban gyilkossági kísérletekig fajult, mutatott rá, hozzáfűzve, hogy Magyarországon is vannak példák fizikai erőszakra.

Császár Attila megjegyezte, hogy a fenyegetettség kézzel fogható az újságírók esetében, hiszen a Tisza Párt elnöke a fórumain gyakran fel is konferál bizonyos médiamunkásokat, hallgatóságába sulykolja, hogy ki a propagandista szerinte, s akár hangjukat elfojtva vitába is száll ezekkel az újságírókkal, a tömeg pedig gyorsan rákapcsolódik a stílusra, ami veszélyes tud lenni szerinte.

Annak kapcsán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tiszát segítő korábbi vezérkari főnök a Mandiner újságíróját lökdöste, és éles fegyverrel ment tömegrendezvényre, Mráz Ágoston Sámuel megjegyezte:

ezek olyan dolgok, amelyek egyetlenegy demokráciában sem maradhat következmények nélkül.

Mint mondta, a 2026-os választás egyik nagy kérdése, hogy az emberek mit választanak. Szerinte egy politikus akkor jár el jól, ha nyugodt. Egy miniszterelnöktől például mindenképpen azt várják el, hogy megfontoltan tudjon stratégiai döntéseket hozni. Nyilván egy kihívónak izgalmasnak kell lennie, de a nem megengedhető kijelentések, beszólások, lökdösődések túl vannak ezen – vélekedett.

Kiemelt kép: Mráz Ágoston Sámuel a 48 perc című műsorban 2024 szeptember 3-án (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)