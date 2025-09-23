Tragédia Hevesben: szarvassal ütközött és árokba borult egy autó, a sofőr életét vesztette

A személygépkocsi 72 esztendős sofőrje az ütközés után még beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és hiába küzdöttek az életéért, elhunyt. Utasát fejsérüléssel szállították kórházba.

Halálos baleset történt kedd reggel a 3-as főúton Detk közelében. Egy személyautó szarvassal ütközött, a 72 éves sofőr a helyszínen életét vesztette – írja a tragikus esetről a Heol.hu. A helyi sajtó beszámolója szerint

a jármű vezetője az ütközés után még beszélt a mentőkkel,

majd rosszul lett és elhunyt.

„Az autó az ütközés következtében letért az útról és az árokba csapódott. A gépjárműben két személy utazott. A sofőr, egy 72 éves férfi a balesetben életét vesztette” – nyilatkozta Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a Heol.hu-nak.

Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője pedig elmondta, hogy a baleset következtében egy 70 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy

az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

„Egy 70 év körüli fejsérült nőt stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba” – tette hozzá az Országos Mentőszolgálat munkatársa.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó forrása: Országos Mentőszolgálat közösségi oldala)