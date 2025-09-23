Szuperstart! – A fix 3 százalékos lakáshitelről közölt jó hírt Panyi Miklós a vevők és az eladók számára egyaránt

Jó hír a vevőknek, jó hír az eladóknak, rossz hír az Otthon Startra fanyalgóknak, hogy a kínálat is robbanásszerűen bővül a fix 3 százalékos hitel hatására – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán kedden.

Panyi Miklós az Ingatlan.com elemzésére hivatkozva közölte, hogy szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ez 20 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest. Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Budapesten a tulajdonosok által feladott hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal ugrott meg. A frissen meghirdetett ingatlanok 76 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.

A bejegyzés szerint a program indulásakor a legtöbb kritika azzal kapcsolatban hangzott el, hogy a program olyan keresletet generál, amivel az ingatlanpiac nem fog lépést tartani, nem lesz elég lakás. Panyi Miklós ugyanakkor úgy fogalmazott: két hónapja következetesen elmondtuk, hogy a program meghirdetésekor meglévő több mint 100 ezres, eladás alatt lévő ingatlanállomány bővülni fog. Sok tízezer ingatlan azért nem volt hirdetés alatt, mert az eladók azt látták, hogy nem tudják majd eladni.

Az elmúlt években 60-70 ezer ingatlantranzakcióval volt kevesebb Magyarországon, ennyivel kevesebb fiatal és család tudta otthonteremtési céljait megvalósítani. Ezt a befagyott ingatlanpiacot olvasztja most ki az Otthon Start, megjöttek a vevők, és ezért érkeznek az eladásra szánt ingatlanok. Ez a 60-70 ezer el nem adott ingatlan meg fog érkezni a piacra, nagy részük otthonstartos lakásként. Sokan pedig most fognak elgondolkozni azon, hogy van lehetőségük továbblépni, tehát ez a szám bővülni fog.

Azt is jelezték – tette hozzá –, hogy a program hatására megmozdul az építőipar. Ez a hatás kézzelfogható, az ingatlanfejlesztők gőzerővel azon dolgoznak, hogy eddig jegelt ingatlanfejlesztéseiket megindítsák, az árkorlát feletti ingatlanjaikat behúzzák az árkorlát alá, vagy éppen olyan projekteket tegyenek össze, amelyek otthon startos lakásokat hoznak a piacra, ezért gyorsított engedélyezési eljárással meg tudnak indulni. Sok ezer, már kivitelezés alatt lévő új ingatlan fog ezért megjelenni eladásra a piacon. A program hatására pedig 5 év alatt 50 ezerrel több lakás fog épülni a több ezer családi ház mellett. Ez persze azt is jelenti, hogy sok tízezerrel több új lakásból választhatnak az elsőlakás-vásárlók is. A kínálat az új lakások piacán is duplázódni fog, végre létrejön egy új, megfizethető újlakás-piac – hangsúlyozta.

Panyi Miklós szerint azt sem szabad elfelejteni, mit jelent ez a gazdaság oldaláról: 10 ezer új lakás építése 800-1000 milliárd forintnyi beruházási értéket és 1 százalékos GDP-növekedést jelent. 50 ezer új lakás 4-5 ezer milliárd forintnyi beruházást, ez pedig sok tízezer új munkahelyet teremt városban és vidéken egyaránt. Tízezer használt lakás eladása további 20 ezer ingatlantranzakciót eredményez két éven belül, ez az úgynevezett ingatlanmultiplikátor-hatás. Aki elad, az a legtöbb esetben venni fog valamit. Ennek a piacnak is jelentős a gazdasági hatása, hiszen aki vásárol, az felújít, bútort vásárol, költözik, de legfőképpen otthont szerez.

Az államtitkár szerint mindez azt jelenti, hogy beindul az ingatlanpiac. A kisebb lakásukat értékesítők elindulnak a nagyobb lakások felé. A városi lakásukat eladók a külvárosi, vidéki családi házak felé. Beindul az elsőlakás-vásárlók ingatlanpiaca, de beindul a nagyobb értékű ingatlanok piaca is. A városi ingatlanpiac mellett helyzetbe kerülnek a vidéki ingatlanok is, ahogyan az új építésű családi házak és lakások piaca is. A fix 3 százalékos hitel meghozta a vevőket, mozgásba hozza az ingatlanpiacot és az építőipart, ez a szuperstart – olvasható a bejegyzésben.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)