Ötvenezer álláshely jön létre az új gyáraknak köszönhetően az Alföldön – jelentette be Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a Békéscsaba–Lőkösháza-vasútvonal átadó ünnepségén

Orbán Viktor a Lőkösháza vasútállomáson tartott rendezvényen emlékeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt heti bejelentésére, amely szerint a magyar kormány 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárd forintos beruházással hoz létre gyárat és teremt 2500 munkahelyet a szingapúri Vulcan Shield Global Békéscsabán.

Hozzáfűzte, hogy az Airbus itt van már Gyulán, és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes-gyárat, míg Szegeden a BYD többezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW-gyárat.

Mindezek a beruházások a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel összesen együtt mintegy ötvenezer új álláshelyet jelentenek az Alföldön

– emelte ki a kormányfő.

A miniszterelnök további közlekedésfejlesztési beruházásokra is felhívta a figyelmet

A kormányfő az átadó ünnepségen arról is beszélt, hogy az elkészülő fejlesztéseknek köszönhetően öt órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig, a Kárpátok lábáig tartó út.

Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz–KDNP az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld-programja.

Kifejtette:

idén elkészül a teljes M44-es autópálya, amely összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Tervezés alatt van az M47-es autóút Békéscsaba–Debrecen között, az M4-es is épül Szolnok–Kisújszállás között, egészen Berettyóújfaluig, ahonnan már a határ ma is négy sávval érhető el

– ismertette. Hozzátette, a most elkészült 30 kilométeres vasúti pályaszakasz mellett épül a következő vasút Szeged és Kiskunfélegyháza között. Három autópálya és – a Budapest–Belgrád vasútvonalat is ide számítva – három vasút készül – összegzett a kormányfő. Azt mondta: a román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt, és amikor mindenki elkészül azzal, amit vállalt, öt órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig, tehát a Kárpátok lábáig tartó út.

Vannak fantasztikus saját terveink, nincs szükség odakozmált brüsszeli receptekre

A miniszterelnök az általa Tusnádfürdőn életre hívott Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján szombaton Budapesten, a Papp László Sportarénában tartott beszédében egyebek között arról is szólt, hogy Magyarországnak nincs szüksége odakozmált brüsszeli receptekre, hanem saját fantasztikus tevei vannak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Van előttünk biztató perspektíva, széles látóhatár, és van bennünk mérhetetlen tettvágy és ambíció, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez.” A kormányfő tájékoztatása szerint már az asztalon van Magyarország következő tíz évének fantasztikus országépítési terve is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)