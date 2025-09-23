Orbán Viktor: Mi nyílt lapokkal játszunk

„A Tisza-adónak sosincs vége. Itt a harmadik fejezet: most az a baja a Tiszának, hogy a kormány túl sokat költ a magyar vállalkozások támogatására” – írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor közölte: „ezt tudtuk meg a legújabb tiszás gazdasági guru kiszivárgott egyetemi előadásából”. Zárójelben hozzátette: „az előző gazdasági guru abba bukott bele, hogy kikotyogta a többkulcsos adóról szóló terveiket. Arrafelé ilyen pechesek a guruk.”

„Amit tehát eddig tudunk a Tisza-adóról: progresszív, megemelt többkulcsos adó, megemelt társasági adó, családi adókedvezmények eltörlése és most a magyar vállalatok támogatásainak megnyirbálása. Mindezt persze azért tudjuk, mert lebuktak” – írta a kormányfő.

„Sebaj. Mi nyílt lapokkal játszunk. Indul a nemzeti konzultáció, ahol mindenki elmondhatja a véleményét adó-ügyben. Kivéve a brüsszelieket. Őket nem kérdezzük, mert a tiszától úgyis kiszivárog minden tervük”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja – A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)