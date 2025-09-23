MTVA: Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért támadás ügyében

Az EBESZ és más nemzetközi szervezetek vizsgálják a Tisza Párt rendezvényén történt súlyos incidenst, amely során Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, valamint egy, a védelmére kelő háromgyermekes édesanyát is inzultáltak.

Mint ismert, a Tisza Párt szimpatizánsai a szeptember 7-ei kötcsei rendezvényen Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak. A közmédia munkatársainak biztonsága és a közszolgálati tájékoztatás szabadságának védelmében a hatóságokhoz fordult, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a rendőrségi feljelentés mellett hivatalos levélben tájékoztatta az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), valamint más nemzetközi szervezetek képviselőit az ügyről.

Jan Braathu, az EBESZ médiaszabadságért felelős képviselője válaszlevelében megerősítette: a szervezet kivizsgálja a történteket, az eredményekről pedig tájékoztatást küld. Ezzel párhuzamosan a magyar hatóságok is azonnali intézkedéseket tettek: tanúként kihallgatta a rendőrség Császár Attilát, és az MTVA, valamint Budai Gyula országgyűlési képviselő által tett feljelentést a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyesítette csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával.

A közmédia a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel kiáll munkatársai biztonsága mellett, és határozott álláspontja szerint a sajtó elleni erőszak nem maradhat következmények nélkül sem hazai, sem nemzetközi szinten.

Kiemelt kép: Császár Attila Kötcsén 2025. szeptember 7-én (Fotó: M1)