Mesterséges intelligenciás hamisításra fogja Tarr Zoltán a Tisza-adóról szóló nyilatkozatát, a Jurrassic Parkba küldte ezért Orbán Balázs

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke mélységesen lenézi a saját szavazóit – ezzel kezdődik Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának kedd esti bejegyzése a Facebookon, amelyben a Magyar Péter vezette párt politikusát szembesíti saját kijelentéseivel, miután arra hivatkozott: az etyeki fórumról készült felvételeket mesterséges intelligenciával hamisították.

„Nem elég, hogy el akarták titkolni az adóemelési terveiket a választásokig, de elvárja, hogy a támogatóik elhiggyék a legátlátszóbb hazugságot a kiszivárgott felvételeket kapcsán” – írta Orbán Balázs, majd hozzáfűzte: Tarr azt állítja, hogy a felvételt mesterséges intelligenciával manipulálták.

„A történet egyetlen szépséghibája, hogy az előadást saját maguk töltötték fel a netre, és bár megpróbálták eltávolítani, a mai napig megtekinthető bárki által”

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

„Szánalmas magyarázkodás. Alelnök úr, mellékelek néhány mesterséges intelligenciával generált képet, hátha legközelebb felismeri a technikát” – tette hozzá. A miniszterelnök politikai igazgatója által a bejegyzésben megosztott képeken Tarr Zoltán tiszás EP-képviselő ül egy asztalnál Dálnoki Áronnal, a módosított képek annak a felvételnek a képkockáiból származnak, amelyen Dálnoki a többkulcsos személyi jövedelemadóról szavaztatja a megjelenteket, ezután elhangzanak Tarr Zoltántól az elhíresült kijelentések.

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk (…) Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

A módosított képek Tarr Zoltán magyarázatának szürreális mivoltára igyekeznek reflektálni. A módosított-szatirikus képeken

az egyiken Tarr és Dálnoki a Jurassic Parkban vannak, egy másikon pedig a Mátrixban.

A hirado.hu felületén is beszámoltunk a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjából az Indexhez kiszivárgott belső dokumentum – amelyben Dálnoki Áron neve is szerepel – tartalmáról, amely szerint – az előzetes ígéreteikkel ellentétben – kormányra kerülése esetén nagy arányú szja-emelést hajtana végre a Tisza Párt. A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péterék háromkulcsos rendszere így épülne fel:

5 millió forint alatt: 15 százalék szja,

5–15 millió forint között: 22 százalék szja,

15 millió forint fölött: 33 százalék szja.

Ez a felosztás az Index értékelése szerint azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint feletti jövedelemnél emelkedne az adó, míg 1,25 millió forint felett már a legmagasabb kulcs lépne életbe. Nemsokkal később kapott sajtónyilvánosságot az említett etyeki fórumról készült felvétel, amelyen Dálnoki Áron és Tarr Zoltán vettek részt.

A nyilvánosságra került dokumentum, valamint Tarr Zoltán etyeki fórumon elmondott beszéde hatalmas felháborodást keltett, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) pedig kampányt indított, hogy mindenkihez eljuttassa Tarr Zoltán, a Tisza párt alelnökének többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos szavait. Elindították a Tisza-ado.hu portált, amelyen egy kalkulátor segítségével elmondásuk szerint mindenki kiszámíthatja, pontosan mennyit venne el tőle a Tisza Párt.

„Világossá vált: a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson” – írta bejegyzésében a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán és Dálnoki Áron a „Jurassic Parkban”, egy módosított szatirikus képen (Fotó: Facebook/Orbán Balázs)