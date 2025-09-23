Menczer Tamás: A kormány megvédi Magyarországot Magyar Pétertől és Manfred Webertől

A kormány megvédi Magyarországot Manfred Webertől és Magyar Pétertől – jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója keddi Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás szerint az Európai Néppárt elnöke ma is megvédte Magyar Pétert, amikor nem adták ki a „telefontolvaj” mentelmi jogát.

„Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet” – fogalmazott a politikus, hozzátéve: jó, ha tudják, hogy a kormány Magyarországot meg fogja védeni.

Kijelentette: nemet mondunk a brüsszeli tervre, a Tisza-adóra, a társasági adó emelésére, a rezsiköltségek három és félszeresére drágítására és az 1000 forintos benzinre egyaránt. Azaz nemet mondunk Manfred Weberre és Magyar Péterre – írta Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)