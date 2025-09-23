Megható képek: csatornából szabadítottak ki egy öthetes kiskutyát a tűzoltók, nevet is kapott az apróság

Egy vízelvezető csatornába szorult apró kölyökkutya élete a karcagi tűzoltóknak köszönhetően menekült meg. Az állat most már biztonságban van, és új nevet is kapott.

Nemrégiben érkezett a segélyhívás a 112-es számra, miszerint egy apró kölyökkutya bajba került. Az állat egy vízelvezető csatornába esett, ahonnan egyedül képtelen volt kijutni. Keserves nyüszítését az arra járók hallották meg, és riasztották a segítséget.

A karcagi tűzoltók a helyszínre siettek, és gyöngéd vízsugárral sikerült kiterelniük a csőből a kétségbeesett kölyköt. A tűzoltók megszárították, megnyugtatták, majd rögtön nevet is adtak neki: Sugár, hiszen a vízsugár mentette meg az életét.

A nőstény kutyus mindössze öthetes lehet, de most már biztonságban van. A Kóbor Szívek Állatmentő Alapítvány – Karcag gondoskodik róla a továbbiakban, egyelőre elkülönítve figyelik, hogy egészségesen fejlődjön.

Kiemelt kép forrása: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány és Karcag HTP