Meghalt egy férfi egy szegedi tűzben

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt két melléképület a szegedi Cseresznye utcában – közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint hétfőn kora este arról érkezett bejelentés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Szeged üdülőövezetében, két egymás melletti telken kigyulladt a rajtuk álló, egyenként húsz négyzetméteres fa melléképület.

Az egyik mellett egy magatehetetlen ember feküdt. A tűzoltók a mentőszolgálat kiérkezése előtt megkezdték a hatvanas éveiben járó férfi újraélesztését, azonban már nem lehetett megmenteni. A tűzoltók eloltották a műhelynek használt két tárolót, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

A tűz keletkezésének okait szakértői vizsgálat tárja majd fel.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Budapest, 2023. december 11., MTI/Mihádák Zoltán)