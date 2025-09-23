Műsorújság
Magyarországon Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége élhet zavartalanul – Orbán Viktor a zsidó újév alkalmából írt levelet

2025.09.23. 19:17

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök a zsidó újév alkalmából levélben köszöntötte a hazai zsidó szervezetek vezetőit és a magyar zsidó közösség tagjait – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

„Amikor a világ számos pontján háború dúl, és kontinensünk egyes városaiban ijesztő mértékben nő az antiszemitizmus, a béke és a nyugalom iránti vágy mindennél erősebbé válik. Magyarország pedig a következő esztendőre sem ígér mást, mint hogy továbbra is megmarad olyan szigetnek, ahol Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége zavartalanul élhet, boldogulhat és ünnepelhet” – írta Orbán Viktor.

„Kívánom, hogy legyenek valamennyien a jó évre beírva és bepecsételve!” – zárta levelét a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

zsidó hitközségzsidó vallászsidógyűlölet Benjamin NetanjahuOrbán Viktor

