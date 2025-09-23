Kovács Zoltán felháborítónak tartja, hogy az EP jogi bizottsága legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust

Felfoghatatlannak és felháborítónak nevezte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden a Facebook-oldalán, hogy az Európai Parlament (EP) jogi bizottsága „legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust”.

Kovács Zoltán azt írta a közösségi oldalán, hogy az antifasiszta Ilaria Salis és elvtársai Magyarországra utaztak azzal az előre eltervezett céllal, hogy embereket verjenek össze találomra a nyílt utcán, pusztán politikai meggyőződésből, és ez nem politikai ügy, hanem terrorizmus.

Hozzátette, hogy a brüsszeli „elvtársak” mégis mindent elkövetnek, hogy Ilaria Salis megússza a felelősségre vonást, s ezzel nemcsak mentegetnek egy bűnözőt, hanem valójában egy antifasiszta terroristát bújtatnak, amikor fenntartják a mentelmi jogát.

„Nem felejtünk, és nem adjuk fel. Ilaria Salis egy veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye” – fogalmazott az államtitkár.

Kiemelt kép: Kovács Zoltán (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)