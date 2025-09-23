Kósa Lajos és Németh Szilárd benyújtotta a közélet békéjét védelmező határozati javaslatot

A parlament honvédelmi és rendészeti bizottsága – élén Kósa Lajossal – kedden reggel olyan határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely a közélet biztonságának és nyugalmának megőrzését célozza.

A testület hangsúlyozza: „Határozottan elítéljük a politikai erőszak és erőszakkeltés minden formáját. Elítéljük a szóbeli és fizikai agressziót, amely közvetlenül vagy közvetetten veszélyezteti az állampolgárok és közszereplők biztonságát.”

A lépés válasz arra az esetre, amikor a Tisza Párt egyik rendezvényén Ruszin-Szendi Romulusz éles fegyverrel az oldalán jelent meg.

A bizottság javaslata arra kéri a kormányt, hogy: „dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat”, valamint

„tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat és szükség esetén szigorítsa azokat.”

A dokumentumban a kormánypárti képviselők rámutatnak, hogy a rendszerváltás óta nem fordult elő hasonló incidens: „Egy nem parlamenti, ellenzéki párt nyílt választói gyűléseire, a párt egyik politikusa éles oldalfegyverrel ment el. Ez példátlan és teljességgel ellentmond a józan észnek.”

A határozati javaslat a politikai közbeszéd békés mederben tartásának fontosságát hangsúlyozza: „Kifejezzük elkötelezettségünket a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett. Hiszünk az érvek erejében és a kölcsönös megbecsülésen alapuló vitában.”

A rendőrség közlése szerint az ügyben szabálysértési eljárás van folyamatban.

A vonatkozó törvény szerint szabálysértést követ el, aki nyilvános rendezvényen „működőképes lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetve az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt tartva magánál jelenik meg”.

Kiemelt kép forrása: Németh Szilárd/Facebook