Kósa Lajos és Németh Szilárd benyújtotta a közélet békéjét védelmező határozati javaslatot

A testület hangsúlyozza: „Határozottan elítéljük a politikai erőszak és erőszakkeltés minden formáját. Elítéljük a szóbeli és fizikai agressziót, amely közvetlenül vagy közvetetten veszélyezteti az állampolgárok és közszereplők biztonságát.”
A lépés válasz arra az esetre, amikor a Tisza Párt egyik rendezvényén Ruszin-Szendi Romulusz éles fegyverrel az oldalán jelent meg.
A bizottság javaslata arra kéri a kormányt, hogy: „dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat”, valamint
„tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat és szükség esetén szigorítsa azokat.”
A dokumentumban a kormánypárti képviselők rámutatnak, hogy a rendszerváltás óta nem fordult elő hasonló incidens: „Egy nem parlamenti, ellenzéki párt nyílt választói gyűléseire, a párt egyik politikusa éles oldalfegyverrel ment el. Ez példátlan és teljességgel ellentmond a józan észnek.”
A határozati javaslat a politikai közbeszéd békés mederben tartásának fontosságát hangsúlyozza: „Kifejezzük elkötelezettségünket a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett. Hiszünk az érvek erejében és a kölcsönös megbecsülésen alapuló vitában.”
A rendőrség közlése szerint az ügyben szabálysértési eljárás van folyamatban.
A vonatkozó törvény szerint szabálysértést követ el, aki nyilvános rendezvényen „működőképes lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetve az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt tartva magánál jelenik meg”.
Kiemelt kép forrása: Németh Szilárd/Facebook