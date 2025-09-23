Kocsis Máté: Magyar Péter el akarja terelni a figyelmet a mentelmi jogának tárgyalásáról

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a „nagy szemfényvesztő” valami nagy bejelentésre készül, amivel el akarja terelni a figyelmet arról, hogy a mentelmi jogáról tárgyal az európai parlament – közölte Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője kedden a Facebook-oldalán.

Kocsis Máté azt írta: ezt Magyar Péter azért teszi, hogy ne a viselt büntetőügyeitől legyen hangos a sajtó, hanem egy „nagy kamutól”, amivel most épp a nyugdíjasokat akarja átverni.

„Mindent kitalál és megígér a rafinált, csak ne a számára kínos dolgokról legyen szó”

– tette hozzá.

A kormánypárti politikus feltette a kérdést, miszerint mennyire akarhat jót az időseknek az az ember, aki büdösnek és büdös szájúnak nevezte őket, aki azt mondta Vogel Evelinnek, hogy rád uszítom a „nyugdíjaskommandómat”, aki azt üzente az öregeknek, hogy ha elment külföldre az unokájuk, „vegyenek maguknak másikat”, akinek a programírója a Tisza egyik rendezvényén elmondta, hogy „nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat”, aki a legbensőbb emberei szerint úgy fogalmazott, hogy nála 40-45 év a felső korhatár, mert nem szereti az időseket, aki már 11 évvel ezelőtt is a nyugdíj-korhatár megemelése mellett érvelt és a „társadalom koloncainak” tartotta őket, akinek a gazdasági szakértője a 13. havi nyugdíjjal gúnyolódott, majd szó szerint azt közölte:

„mindenféle örömüzenetet össze kell szednie a kormánynak, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászaink akarnak”.

„Mennyire akarhat jót a nyugdíjasoknak az ilyen? Igen, semennyire. Ma is csak arra használja fel őket, hogy elterelje a média figyelmét a piszkos dolgairól, a lopásról, a korrupciós ügyeiről, a bennfentes kereskedelemről. Micsoda egy hamis gazember, és azt hiszi, ezt beveszi a többség!” – fogalmazott Kocsis Máté.

A frakcióvezető közölte azt is, hogy Magyar Pétert épp a mentelmi jogával zsarolják Manfred Weberék, „ő egy fogott ember”.

„Ezért most borítékolom mindenkinek, hogy nem fogják kiadni a magyar igazságszolgáltatásnak, mert csak addig tudják felhasználni a saját céljaik eléréséhez (például a 13. havi elvételéhez), amíg a markukban van” – írta.

Kocsis Máté szerint „az meg szinte mindegy, mit hazudozik ma, és mivel kábítja az idős embereket Magyar Péter, hiszen számára ez is csak újabb kommunikációs trükk, amihez ezúttal őket használja fel.” „Jóformán olyan ő, mint egy unokázós csaló” – jelentette a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve, hogy „a megbízhatatlan, sokat ígérgető, forrófejű alak, ebbe is fog belebukni.”

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)