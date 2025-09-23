Jogerős ítéletet hoztak a Ráday utcai halálos kollégiumi tűz ügyében: nem kerülnek börtönbe az elkövetők

Kedden – több mint hat évvel a tűzeset után – jogerős döntés született a Ráday utcai kollégium ügyében. A Fővárosi Ítélőtábla az ítéletében jóváhagyta a korábban született ítéletet, vagyis a felfüggesztett szabadságvesztést, illetve a kiszabott közmunkát a tűzért felelős három fiatal férfival szemben.

A keddi ítélethirdetést megelőzően Rédei Géza, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke ismertette a döntést, amely szerint a másodfokon eljáró bíróság részben módosította ugyan a Fővárosi Törvényszék elsőfokú döntését néhány bizonyíték kezelésével kapcsolatban, lényegében azonban jóváhagyta az előző ítéletet – számolt be az Index.

A jogerős döntés szerint így

az elsőrendű vádlottat, K. Attilát gondatlanságból elkövetett közveszély okozás vétségében mondta ki bűnösnek a bíróság, és ezért őt 2 év – 4 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték, valamint elrendelték pártfogói felügyeletét.

A másod- és harmadrendű vádlott bűnsegédként elkövetett garázdaság bűntettében mondták ki bűnösnek: előbbit 240, utóbbit pedig 280 óra közmunkára ítélték.

A három fiatal férfi az utolsó szó jogán ismételten kifejezte, mennyire sajnálják a történteket.

A jogerős ítélet szerint a fiatalok szándékosan gyújtottak fel egy matracot a kollégium egyik bejáratánál, és ez vezetett a tűzhöz, amelyben később egy 47 éves férfi meghalt.

Az ítéleti tényállás szerint a – cselekmény elkövetésekor – fiatalkorú terheltek 2019. január 23-án együtt töltötték az időt, amikor is az elsőrendű vádlott, K. Attila felvetette, hogy gyújtsanak fel valamit. A másod- és harmadrendű vádlottak, K. Sándor és B. Armand támogatták az ötletet, ezért leszakítottak egy köztéri plakátdarabot, hogy azt a közeli játszótéren meggyújtsák. Az égés folyamatának felgyorsításához az egyik kisboltban közösen egy üveg acetont is vásároltak.

Később azonban a harmadrendű vádlott javaslatára megváltoztatták a tervüket, és elhatározták, hogy az egyik ferencvárosi kollégium használaton kívüli bejárati ajtajának támasztott matracot gyújtják fel.

A gyújtás pillanatáig mindhárman hezitáltak, végül este fél kilenckor K. Attila meggyújtotta a matracot, majd mindhárman elfutottak a helyszínről.

Rédei Géza szerint az éjszaka, sűrűn lakott közterületen felgyújtott tárgy félelmet és megbotránkoztatást kelthetett a lakosságban, ezzel az együttélés szabályait szándékosan szegték meg a fiatalok. Kiemelte azonban, hogy a bíróság úgy látta: akkor K. Attila könnyelműen cselekedett ugyan, de nem akart a matrac felgyújtásán túl nagyobb kárt okozni, társai pedig nem láthatták a vasajtó mögött felsorakozott éghető tárgyakat. A tűzben egy 47 éves, négygyerekes, veszprémi férfi vesztette életét.

Mindemellett Sós József bíró az ítélet szóbeli indokolásában nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a bíróság ugyan nem terjeszkedhet túl a vádiratban foglaltakon, de azt megállapította, hogy számtalan szabálytalanság vezetett ahhoz, hogy egy matrac felgyújtása ennyire súlyos következménnyel járjon. Több szakértő is megerősítette az elhúzódó tárgyalássorozat alatt, hogy a kollégiumban az alapvető tűzvédelmi szabályok sem működtek.

Kiemelt kép: A kollégium égő épülete Budapest IX. kerületében, a Markusovszky téren 2019. január 23. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

