Jelentős hőmérséklet-különbségek lesznek az országban kedden

Megközelítőleg az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé fokozatosan nő az eső, záporeső előfordulási esélye.

Keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre többfelé szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet. A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben, Zemplénben estétől meg is erősödhet – írja a HungaroMet.

A maximum-hőmérséklet tág határok között várható: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 16 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás.

Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő, a délkeleti országrészben lesz a melegebb idő. Általában erősen felhős vagy borult idő várható, vékonyabb felhőzet az ország délkeleti harmadán és a Tiszántúlon lehet. Arrafelé változatlanul száraz marad az idő, míg máshol – leginkább a Dunántúl nyugati, északnyugati felén és az Északi-középhegységben – kevés helyen előfordulhat időszakos eső, záporeső. Az északias szelet főleg északkeleten kísérik élénk, a Zemplénben és a Bodrogközben olykor erős lökések. A minimum-hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.