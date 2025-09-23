Fontos határidőre figyelmeztetett a NAV az 1 százalékos szja-felajánlással kapcsolatban

2025. szeptember 30-án lejár a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2026-tól igényt tartanak magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlására. Ehhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról letölthető 25EGYREG jelű adatlapot kell beadniuk, a határidő jogvesztő – figyelmeztet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart magánszemélyek 1 százalékos felajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztrációval a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1 százalékos felajánlásokban.

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.

A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található.

A 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást – hangsúlyozta a NAV.

A kiemelt kép illusztráció. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának cégtáblája (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)