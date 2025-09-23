Energiaügyi Minisztérium: Októbertől igényelhető a 40 milliárd forintos támogatás biogáz és biometán előállítására

A Jedlik Ányos energetikai programban októbertől igényelhető a 40 milliárd forintos támogatás biogáz és biometán előállítására – hívta fel a figyelmet keddi közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Mint kiemelték a végleges felhívás most keddtől olvasható, a pályázatok benyújtására megfelelő felkészülési idővel 2025. október 28-tól lesz lehetőség. Ismertették: az Energiaügyi Minisztérium a biogáz és biometán előállító kapacitások építéséhez, bővítéséhez kínál támogatást a hazai vállalatok számára. A teljes keretösszegből 18 milliárd forintot kis méretű üzemek létesítésére, korszerűsítésére különítenek el, elsősorban a zöldenergia saját célú termelését elősegítve.

Felidézték a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tavaszi jelentését, amely szerint a biogázok fenntartható termelési potenciálja a globális földgázigény negyedének feleltethető meg.

A kormány arra törekszik, hogy a hazai szükségletek lehető legnagyobb részét belföldi és tiszta forrásokból fedezze.

A tendencia kedvező, hiszen 2021-től folyamatosan növelni tudták az idehaza megtermelt energia mennyiségét. A hazai adottságok a megújulók terén a napenergián és földhőn túl a biogáz, biometán alkalmazására a legkedvezőbbek. Az Energiaügyi Minisztérium az áram, hőenergia és üzemanyag célú felhasználás növelésével, a földgáz kiváltásával segíti elő a zöldátállást a molekulák terén is – hangsúlyozta a közlemény.

Magyarországon évente mintegy 200 millió köbméter biogázt termelnek, 2030-ra ennek háromszorosa a cél. A biometán előállításában a várakozások szerint a következő évtized elejére 184 millió köbméteres szint érhető el. A kisebb termelőknek leginkább abban érdemes gondolkodniuk, hogy fogyasztásuk minél nagyobb hányadát biztosítsák saját eszközzel, helyben a zöldenergiával. Biometán előállítására főként a legnagyobb üzemek specializálódhatnak, hiszen a biogáz tisztításának költséghatékonysága a feldolgozott mennyiséggel arányosan javul – mutatott rá az EM.

A Jedlik Ányos energetikai programban 2025. október 28-tól 40 milliárd forint támogatás válik elérhetővé az alapanyagok gyűjtésétől a maradékanyagok, melléktermékek további hasznosításáig az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre. A teljes forrásmennyiségből 18 milliárd forintot az óránként 500 köbméternél kevesebb nyers biogázt termelő üzemek számára tartanak fenn. Nagy létesítmények fejlesztése az elkülönített keretből csak akkor támogatható, ha azt a kisebb gyártók igényei nem merítik ki teljesen – részletezte a közlemény.

A nagyvállalatok a beruházási érték kevesebb mint felét, a mikro- és kisvállalkozások közel kétharmadát hívhatják le vissza nem térítendő forrásként.

Pályázatonként fő szabály szerint 200 millió forinttól 5 milliárd forintig igényelhető támogatás. Kis méretű üzemek korszerűsítésénél az alsó és felső határérték 100 millió és 800 millió forint. A várhatóan 15–30 támogatott fejlesztés megvalósításának határideje egységesen 2028 vége.

A környezeti fenntarthatóság és körkörös gazdálkodás jegyében a biológiai végterméknek talajerő utánpótló anyagként a mezőgazdaságban kell hasznosulnia – tették hozzá.

A közleményben Steiner Attila, az EM energetikáért felelős államtitkára kiemelte: „A Jedlik Ányos energetikai programban támogatott fejlesztések csökkentik a magyar vállalkozások rezsikiadásait, ezzel javítják versenyhelyzetüket. Jelenleg is elérhető a távhőrendszerek zöldítését szolgáló pályázat és hamarosan élesedik az energetikai kutatás-fejlesztést ösztönző kiírás. A kistelepülési önkormányzatok szeptember végéig jelentkezhetnek vissza nem térítendő forrásra a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez. A már meghirdetett programelemekre eddig beérkezett igények együttesen meghaladták a 128 milliárd forintot. A folytatásban további lehetőségek nyílnak meg például az ipari energiatárolók telepítésére vagy a földhő fokozott hasznosítására” – sorolta az államtitkár. Hozzátette: „A sokszínű programcsomag kedvező fogadtatásának köszönhetően a zöldenergia egyre nagyobb szerepet tölthet be az energiaszuverenitás és ellátásbiztonság megerősítésében.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)