Duna House: Az Otthon Start bejelentését követően megugrott az ingatlanmegtekintések száma

A Duna House hálózatában az Otthon Start bejelentését követően látványosan megugrott az ingatlanmegtekintések száma: augusztusban csaknem 54 százalékkal több megtekintés történt, mint júliusban; a megemelkedett érdeklődés az adásvételek számában az év végén jelentkezhet – közölte a Duna House csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta az Otthon Start indulását megelőző hetekben csúcsosodott ki az érdeklődés, amely az indulás után némileg mérséklődött, de továbbra is jóval magasabb az ilyenkor szokásosnál, ami azt jelzi, hogy a program képes tartósan fenntartani a figyelmet az ingatlanpiacon.

Rámutattak, hogy a júniusi 9908 és a júliusi 9492 adásvételt követően augusztusban csaknem 11 369 tranzakció zárult le.

A piaci várakozások alapján fokozatos élénkülésére lehet számítani: az év utolsó hónapjaiban a havi tranzakciószám 12 és 15 ezer között alakulhat, de optimistább előrejelzések szerint elérhet akár 17-19 ezret is.

Szegő Péter a közleményben megjegyezte, fontos látni, hogy az ingatlanpiaci tranzakciók sosem azonnal követik a megemelkedett érdeklődést. A hitelbírálati és szerződéskötési folyamatok több hetet is igénybe vesznek, így a szeptember–októberi ingatlan megtekintések hatása várhatóan novembertől jelenik meg a statisztikákban és a jövő év elejére is áttolódhat. Ezért a tranzakciószámok felfutása időben elnyújtva válik láthatóvá – jegyezte meg a szakember.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTVA/Jászai Csaba)