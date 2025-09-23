Deutsch Tamás szerint Magyar Péternek mától papírja is van arról, hogy fogott ember

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Facebook-oldalán tett közzé egy rövid, de lényegre törő állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy Brüsszelben kedden úgy döntöttek, nem támogatják Magyar Péter uniós mentelmi jogának felfüggesztését.

Deutsch Tamás a közösségi oldalán a következőket írta:

„Magyar Péternek mától papírja is van arról, hogy fogott ember, nem más, mint egy Brüsszelből kitartott zsúrpubi. Ennyi.”

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn, még a mentelmi joggal kapcsolatos brüsszeli döntést megelőzően úgy fogalmazott: Magyar Péter fogott ember, a brüsszeli mentorai és politikai tartótisztjei politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent.

A kormánypárti politikus az adásban egyebek között azt is elmondta: a Tisza Párt vezetőjének azután vált fontossá a saját mentelmi jogának kérdése, hogy tavaly nyáron egy budapesti diszkóban részegen erőszakoskodott, majd ellopta és Dunába dobta az egyik vendég telefonját. A büntetőjogi felelősségre vonás elől csak mentelmi jogának fenntartása által tud kimenekülni, ebben a törekvésében támogatókra talált az Európai Néppárt európai parlamenti koalíciós partnereiben, és magában a néppárt vezetőjében, Manfred Weberben, akik ezt a segítséget meg akarják adni – hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Mint ismert az Európai Parlament jogi bizottsága a kedd délelőtti, Brüsszelben tartott ülésén döntött arról, hogy nem támogatják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, ahogy Ilaria Salisét és Dobrev Kláráét sem. Az ügyben a végső szót az Európai Parlament mondhatja ki: bár nem jellemző, hogy a bizottsággal ellentétes módon szavaznának a képviselők.

Orbán Viktor miniszterelnök a döntést a Facebook-oldalán úgy kommentálta, hogy szerinte Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere.

„Szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt. Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere. Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz”

– fogalmazott közösségi oldalán a kormányfő.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szintén a közösségi oldalán a döntésre reagálva egyebek között azt írta: Weber ma is megvédte Pétert. Ma sem adták ki a telefontolvaj mentelmi jogát. Menczer Tamás szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője kézen fogva vezeti Magyar Pétert.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)