Bizonytalan a budapesti Akvárium Klub jövője – felfüggesztették a 2026-os események szervezését

A klubot üzemeltető társaság a Telex kérdéseire megerősítette: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) arról tájékoztatta őket, hogy a közeljövőben olyan beruházásokat terveznek az ingatlanon, amelyek érinthetik az üzemeltetést.
További részletekkel ugyanakkor egyelőre nem rendelkeznek.
Az Akvárium 2014 óta béreli az Erzsébet téri helyszínt az MNV-től, a bérleti szerződés 15 évre szól, további 5 év hosszabbítási opcióval. A jelenlegi bizonytalanság miatt azonban a 2026-os év első felére egyelőre nem szerveznek új eseményeket.
A kiemelt kép illusztráció. Az Akvárium Klub (Fotó: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)