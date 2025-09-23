Bizonytalan a budapesti Akvárium Klub jövője – felfüggesztették a 2026-os események szervezését

Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett rendezvények – köztük koncertek, konferenciák és egyéb események – szervezését. A döntés hátterében a klubot érintő, előkészületben lévő felújítási munkálatok állhatnak.

A klubot üzemeltető társaság a Telex kérdéseire megerősítette: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) arról tájékoztatta őket, hogy a közeljövőben olyan beruházásokat terveznek az ingatlanon, amelyek érinthetik az üzemeltetést.

További részletekkel ugyanakkor egyelőre nem rendelkeznek.

Az Akvárium 2014 óta béreli az Erzsébet téri helyszínt az MNV-től, a bérleti szerződés 15 évre szól, további 5 év hosszabbítási opcióval. A jelenlegi bizonytalanság miatt azonban a 2026-os év első felére egyelőre nem szerveznek új eseményeket.

A kiemelt kép illusztráció. Az Akvárium Klub (Fotó: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)