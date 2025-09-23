Az Energiaügyi Minisztérium elárulta, mekkora összegben kértek támogatást a vidéki települések a helyi közvilágítás korszerűsítésére

A Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal segíti a vidéki kistelepüléseket az energiatakarékos lámpatestek telepítésében. Eddig 572 önkormányzat nyújtott be igénylést Abaújalpártól Zsurkig összesen 10,4 milliárd forint értékben – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Mint emlékeztettek, a pályázaton 100 százalékos vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, ami akár teljes egészében előlegként is kifizethető. A falvak így nemcsak önerő, hanem bármilyen előzetes ráfordítás nélkül belevághatnak a fejlesztésekbe.

Jelentkezni szeptember végéig lehet, egy település legfeljebb 50 millió forintot kaphat. A korszerű közvilágítás olcsóbban üzemeltethető, a fejlesztésekkel a falvak energiafogyasztása és rezsije csökkenthető – hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium.

Kiemelt kép: Új LED-es közvilágítás Miskolcon. (Fotó: MTI/Vajda János)