Politikai nyomás alatt tartotta Márki-Zay Péter az öngyilkosságot elkövető rendőrkapitányt

Márki-Zay Péter többször támadta és hónapok óta nyomás alatt tartotta az öngyilkosságot elkövető rendőrkapitányt, akinek tragikus halálát a kormányoldalra akarja kenni.

A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt a hírek szerint önkezével vetett véget életének, ennek hátterében pedig egy magánéleti ügy állhatott. A város ellenzéki polgármestere, Márki-Zay Péter azonban a Fidesz nyakába akarja varrni a halálát – emlékeztet a Mandiner.

„Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebbezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember…ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig” – így reagált közösségi oldalán Lázár János Márki-Zay Péter vádjaira.

A Mandiner cikkében kiemelte, hogy

Márki-Zay többször is bírálta a rendőrkapitányt, akit hónapok óta politikai nyomás alatt tartott,

azt sejtetve, hogy a Fidesz utasításai miatt jár el, vagy nem jár el bizonyos ügyekben.

A végzetes nap előtti este a Vásárhelyi Televízióban Márki-Zay Péter Szabó Zsoltra utalva azt mondta: „Egyébként az a rendőrkapitány, aki szerintem, hogyha nem fideszes kormány lenne, simán föl tudta volna tárni, hogy ki volt az az állatkínzó, kegyetlen, politikailag motivált gazember, aki egy élő békát kínozva felszúrta azt a Kossuth téren nemzeti ünnepünk reggelén egy makett városháza toronyra. Föl tudta volna tárni, hogy kik azok, akik az egész várost telepingálták »MZP INDIA« felirattal és hasonló politikailag motivált bandát, a macikukák rongálóit satöbbi…”

„Én magam nagyon sokat kritizáltam a rendőrséget, hogy nem szokta elkapni a politikai bűnözőket”

– mondta a polgármester.

„Gusztustalan módon egy ember halálát használják fel arra, hogy politikai tőkét kovácsoljanak” – így kommentálta hétfőn a parlamentben Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Márki-Zay Péter ízléstelen vádjait.

Kiemelt kép: Márki-Zay Péter Hódmezővásár polgármestere a városházán 2023. február 8-án. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)