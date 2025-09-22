Pincében tartott gyerekek: egy bölcsőde zavarja a lakók nyugalmát egy kelenföldi társasházban

Az Index értesülései szerint konfliktus mérgezi egy kelenföldi társasház mindennapjait. A lakók szerint egy, a házban működő családi bölcsőde a gyerekeket a pincében helyezi el, az udvar egy részét jogtalanul sajátították ki és a bölcsőde vezetője mindezek tetejében még fenyegeti is őket.

Évek óta tartó konfliktus mérgezi egy kelenföldi társasház mindennapjait, ahol egy családi bölcsőde működik – írta meg az Index. A lakók szerint a gyerekeket a pincében helyezik el, az udvar egy részét jogtalanul kisajátították, és a bölcsőde vezetője fenyegetésekkel próbálja érvényesíteni akaratát. A tulajdonos mindent tagad, állítja, hogy jogszerűen működnek, és inkább a lakók zaklatják őket. A vita jogi eljárásokhoz, rendőrségi kihívásokhoz és hatósági vizsgálatokhoz vezetett, miközben a gyerekek ellátása is kérdésessé vált.

Az Index a bölcsőde vezetőjét is megkérdezte a társasház lakóinak panaszával kapcsolatban, amelyre azzal reagáltak, hogy a társasházzal szemben hónapok óta eljárás van folyamatban, például a társasház állapota, illetve a lakók viselkedése miatt.

A portál rendelkezésére álló dokumentumok szerint

valóban indultak eljárások a társasházzal szemben, de a hatóságok semmilyen szabálytalanságot vagy hibát nem állapítottak meg.

Az Indexhez eljuttatott dokumentumok szerint a bölcsődében huszonnégy gyermeket foglalkoztathatnának egyszerre, a társasház viszont úgy vélekedik, hogy jogszerűség szempontjából nyolc gyerekre sem adhatták volna meg az engedélyt.

Az Index megtudta, hogy a lakók már panasszal fordultak a fővárosi kormányhivatal Gyámügyi Főosztálya felé, amelyben arról is tájékoztatták a hatóságot, hogy soha nem járultak hozzá ahhoz, hogy a társasházban családi bölcsőde működjön, ugyanis súlyosan zavarja a társasház nyugalmát, hogy reggelente 12-14 család hozza a gyermekét az intézménybe; hogy a közös udvarból egy 57 négyzetméteres részt a bölcsőde tulajdonosai jogellenesen kisajátítottak és folyamatosan terjeszkednének, hiszen egy gyermekre a jogszabály szerint 10 négyzetméter kéne hogy jusson. De nem jut.

Az Index a cikkben arról is írt, hogy a társasház panasza szerint maximum egy helyiség felel meg a lakásban annak a kritériumnak, hogy 15 négyzetméternél nagyobb csoportszoba legyen, amelyben a gyermekvédelmi szabályozás maximum hét gyermek egyidejű gondozását tenné lehetővé; hogy a pinceszint természetes bevilágítása a kis ablakok miatt nem felel meg a jogszabályoknak; végül a legfőbb, hogy tűzbiztonsági szempontból a gyermekek nem is tartózkodhatnának a pincében.

A panasz beadását követően a hivatal azt válaszolta, hogy mivel az túl összetett, a kivizsgálás akár fél évig is eltarthat.

A portál értesülései szerint nem ez az első eset, hogy a bölcsőde tulajdonosának és vezetőjének meggyűlik a baja a lakókkal, ugyanis mielőtt a jelenlegi helyen megnyitott volna a családi bölcsőde, két másik címen is hasonló módszerrel üzemeltették azt. A ház közös képviselője az Indexnek egy olyan esetről is beszámolt, amikor

az egyik idősebb lakó a tulajdonost szembesíteni akarta azzal, hogy sokkal több gyermek van a bölcsődében, mint kellene, és ezt akár fényképekkel is tudná bizonyítani, akkor a vezető a tanú szerint azzal vágott vissza, hogy feljelenti az idős férfit pedofília miatt, így a férfi visszakozni kényszerült.

Az Index megkeresésére válaszolva a bölcsőde tulajdonosa és vezetője egyebek között azt válaszolta, hogy több alkalommal is elnyerték a családbarát szolgáltatóhely legmagasabb fokozatát, amelyet alapos vizsgálat és audit előzött meg a Belügyminisztérium részéről.

A bölcsőde vezetője megerősítette, hogy 23 gyermek lehet összesen három csoportban a bölcsődében és ennél nincs is több, egy napon maximum hét. Kiemelte, hogy a lakásban nincsen pince, így a gyermekek soha nincsenek a pincében. Az Indexnek a fenyegetésekre vonatkozó kérdéseire azonban érdemben nem válaszoltak. Viszont, ha már az alapító okiratba is beletekinthettek, akkor megnézték, mi a helyzet a pincével.

A portál a cikkben arról tájékoztatott, hogy a lakás, amelyben a bölcsődét kialakították a pince szinten és a földszinten található, ugyanis a külön tulajdonba kerülő tulajdonokban – amelynek az udvar nem része – nem szerepel alagsor, csak pince.

