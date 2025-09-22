Hátrányos helyzetű, tehetséges, általános iskola 2., 3. osztályos kitűnő tanulók jelentkezhetnek a megüresedett helyekre. Az ösztöndíjasok a támogatást tartósan kitűnő tanulmányi eredmény esetén akár felsőfokú tanulmányaik végéig is megkaphatják. A pályázatokat október 12-e éjfélig lehet postára adni.

A pályázat célja rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, de kiemelkedő képességű, tehetséges és kitűnő tanulmányi eredményű tanulók támogatása.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan tanuló, aki az alábbi pályázati feltételek mindegyikének megfelel:

a 2025/2026-os tanévben az általános iskola 2. vagy 3. osztályában tanul,

a 2024/2025-ös év végi tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő volt, a magatartás- és a szorgalomértékelést is figyelembe véve (ahol csak szöveges értékelés van, ott az is megfelel),

családjában az egy főre jutó átlagjövedelem nettó 55 000 Ft/hó összeg alatt van, a családi pótlékot is beleértve. (A pályázónak mellékelni kell a munkáltatói igazolást, vagy a munkanélküliség igazolását, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumot, valamint az iskola véleményét, igazolását.)

