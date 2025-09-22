Orbán Viktor: A valóság a kormány oldalán áll, ezért meg fogjuk nyerni a következő választást

A valóság a kormány oldalán áll, ezért a kormánypártok meg fogják nyerni a következő választást, akármit is csinál az ellenzék – hangsúlyozta a miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján, hétfőn a frakcióknak adott válaszában.

Orbán Viktor – arra reagálva, hogy az ellenzéki frakciók mindenféle gazdasági makroszámokkal próbálják leírni a magyar gazdaság helyzetét – azt mondta: ezek fontos és értelmes viták, de egy gazdaság valódi teljesítményét az adja ki, hogy mi történik a valóságos életben.

Hangsúlyozta: a valóságos életben az történik, hogy

minden fiatal 3 százalékos hitelt vehet föl, és saját otthona lehet, a két- vagy háromgyermekes családok eddigi adókedvezménye kétszeresére nő, és ha valaki gyeden vagy cseden van, az nem fizet adót, így 40–60 ezer forinttal nő meg havonta a jövedelme. Hozzátette: emellett a nyugdíjasok is mindent megkapnak, ami megilleti őket, valamint bevezetik az édesanyák adómentességét, aminek köszönhetően egymillió magyar édesanya nem fog jövedelemadót fizetni.

„Ez a valóság, kedves barátaim. Nem azok a mesék, amiket önök előadnak a makrogazdasági mutatókról. Ez a valóság. A valóság a mi oldalunkon áll, a valóság a kormány oldalán áll, a valóság Magyarország oldalán áll, és ezért meg is fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak, tisztelt hölgyeim és uraim” – fordult az ellenzéki képviselők felé.

A Szőlő utcai gyermekotthon ügyéről szólva a miniszterelnök kijelentette: ez egy sunyi, a kommunista időket idéző rágalomhadjárat a kormány kiszemelt tagjaival szemben, és mindenki, aki hamis vádat fogalmazott meg, aki megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárással fogja magát szembetalálni.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is szót kért az ügyben, és kijelentette, hogy soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze.

„Nem hagyom magam ártatlanul tönkretenni és megfélemlíteni” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)