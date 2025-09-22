Meteorológia: hétfő este megkezdődik a csillagászati ősz

Hétfőn, szeptember 22-én 20 óra 19 perckor csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz, ekkor lesz ugyanis a nap-éj egyenlőség – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.

Hozzátették:

ebben az évben szeptember 22-én ünnepelhetjük az őszi nap-éj egyenlőséget, a csillagászati ősz kezdetét.

Őseink ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért – írták.

Megjegyezték: rövidülnek a nappalok, a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból egészen decemberig, amikor a fény „megint utat tör magának”.

Hozzátették: a Nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon.

