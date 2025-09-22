Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Majdnem 10 Celsius-fokkal volt melegebb most vasárnap az ilyenkor szokásosnál

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.22. 12:02

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Majdnem 10 Celsius-fokkal volt melegebb vasárnap az ilyenkor szokásosnál – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták: vasárnap 27 és 33 fok között alakultak a csúcsértékek, a maximum-hőmérséklet országos átlagban pedig 30,3 fok volt, ami majdnem 10 fokkal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az átlagos eltérés 9,4 fok volt, a legmelegebbet, 32,6 fokot Baján mérték, a legalacsonyabb maximum-hőmérsékletet pedig Jósvafőn, 26,5 fokot.

A HungaroMet tájékoztatása szerint ilyen maximum általában az év legforróbb időszakában, július közepétől augusztus közepéig fordul elő, és példaként idézték augusztus 3-át, amikor országos átlagban 30,1 fok volt a napi maximum-hőmérséklet.

Jelezték: hétfőn folytatódik a meleg, és van esély a napi melegrekord megdőlésére is.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása:  HungaroMet Zrt. Facebook oldala 

hőmérséklet-rekordidőjárásmeteorológia

Ajánljuk még

 