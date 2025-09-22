Közlekedési államtitkár: 2010-ben három autópálya érte el, ma tíz autópálya éri el az országhatárt

Nagy Bálint kiemelte, hogy különösen fontosnak tartják a mobilitás fejlesztését, mert nagymértékben hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez, erősíti a vidéket, hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez is.
Hozzátette, hogy a következő években a közúthálózat fejlesztésében nagyobb fordulatra kapcsolnak, a létrejött koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és nagyságrendileg hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.
Az államtitkár jelezte, hogy az M1-es autópálya kétszer háromsávosra bővítésének első üteme az M0-s és Concó pihenőhely között európai léptékkel is jelentős, hiszen nem csak bővítés lesz, hanem teljes szerkezeti újjáépítés is, ami sokkal kényelmesebb, biztonságosabb közlekedést tesz majd lehetővé.
Kiemelt kép: Nagy Bálint (Fotó: MTI/Varga György)