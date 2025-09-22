Hankó Balázs szerint Brüsszel ellenérdekelt az erős nemzetekben

Brüsszel ellenérdekelt az erős nemzetekben – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Szentendrén, a Szerb Egyházi Múzeumban a magyar-szerb kulturális évadról, annak első napján rendezett sajtótájékoztatón.

„Mi, magyarok, büszkék vagyunk arra, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, és örülünk annak, hogy a szerbek pedig úgy gondolják, hogy a világ legjobb dolga szerbnek lenni, mert jól van ez így” – mondta Hankó Balázs.

„Mi, magyarok, mi, szerbek, egy egészen más utat járunk be, mint amit Brüsszel diktál, mondjuk ki nyíltan és egyenesen, Brüsszel ellenérdekelt az erős nemzetekben.” Brüsszel Európa alapvető keresztény gyökereit akarja elvágni, ezért késlelteti jogtalanul Szerbia európai uniós csatlakozását

– fűzte hozzá a miniszter.

A miniszter azt mondta, hogy „mi az erős nemzetek erős Európáját építjük”, és akkor erős egy nemzet, ha szuverén és versenyképes. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy kultúránk messze túlnyúlik az ezer éven, de büszkén őrzi ezeréves keresztény hitét, és az elmúlt évszázadok során együtt formálódott a szerb kultúrával. Hozzátette, hogy gazdaságunk erős, gazdasági kapcsolataink „kiteljesednek” Szerbiában, egyetemeink a nemzetközi élvonalban vannak és együttműködnek a kiváló szerb felsőoktatással. „És mi is, mint ahogy a szerb kormány, a családokat támogatjuk, a teremtett világ rendje szerinti családokat” – tette hozzá Hankó Balázs.

A miniszter arról is beszélt, hogy

a kormány nem enged a brüsszeli diktátumoknak, az adóemelésnek, a családok kisemmizésének, mert kiáll a magyarok mellett, az identitásunk mellett.„ Szóval éppen ideje volt, hogy két erős nemzet egy kulturális évadon keresztül kultúráját, a két nemzet közötti kapcsolatot még erőteljesebbé tegye

– fűzte hozzá Hankó Balázs.

A tárcavezető azt mondta, hogy a Vajdaságban a magyarok mutatják be kultúrájukat, identitásukat, Magyarországon pedig a szerb közösségek, amelyek a Budai Szerb Ortodox Egyház vezetésével a Szerb Önkormányzat és a Magyarországi Szerb Színház közreműködésével hozzák közelebb a csodás szerb kultúrát a magyarokhoz. Széchenyi Istvánt idézve Hankó Balázs úgy fogalmazott:

Szerbia és Magyarország érdeke oly szorosan összefonódik, hogy akár akarjuk, akár nem, barátokká kell lennünk.

Nikola Selakovic szerb kulturális miniszter arról beszélt, hogy Szerbia és Magyarország nemcsak baráti, hanem testvéri országok is. Kiemelte: ennek az alapjait a politikai együttműködés teremtette meg, ezután következtek a gazdasági kapcsolatok. Hozzátette, hogy mindkettő fontos eredmény, de nincs értelmük, ha nem követi őket a kulturális területen való együttműködés. A kultúra arra kell, hogy még jobban megismerjük egymást – tette hozzá a szerb miniszter, aki szerint a szerb és a magyar nép egyaránt beírta magát a civilizált népek közösségébe a keresztény hit felvételével. „Azt gondolom, hogy a történelmünk ott szűnne meg, amikor a keresztény hittől eltávolodnánk” – tette hozzá.

Nikola Selakovic úgy fogalmazott, hogy másfél évtizeddel ezelőtt Magyarország meghúzta harangkötelet, de senki nem akarta meghallani Európában a kereszténység elleni veszélyekre figyelmeztető hangot. A szerb kulturális miniszter azt mondta, hogy az évad lezárásaként együtt fognak harangozni azon a harangon is, amellyel annak idején a nándorfehérvári diadalt, a magyarok és szerbek győzelmét jelezték egész Európának.

A kulturális évad 2026. július 22-éig, a nándorfehérvári diadal 570. évfordulójáig tart, és Belgrádban zárul.