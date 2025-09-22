Aki a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálának hátterére kíváncsi, forduljon Márki-Zay Péterhez – Kocsis Máté a parlamentben

Az emberek nagyobb részében kelt undort, hogy vannak, akik egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát politikai tőkekovácsolására használnak fel – mondta a parlamentben Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

„A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügye. Anélkül, hogy most a kommentszekció színvonalára lemenne, arra kérem, hogy fogadjon meg két dolgot, hogy hallgasson inkább meg” – kezdte válaszát a frakcióvezető.

„Az első, hogy általánosan elítélendő, és szerintem az emberek nagyobb részében kelt undort, hogy önök egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát politikai tőkekovácsolására használnak fel. Ez az első.

A másik, – és itt nem árulok el nagy titkot –, hogyha az ügy hátterére kíváncsi, akkor forduljon Márki-Zay Péter polgármester úrhoz”.

Tordai Bencének (Párbeszéd) válaszolva, aki a kormány ellenfeleinek lejáratásáról, megfélemlítéséről beszélt, a Fidesz frakcióvezetője elmondta: nyilvánvalóan meg lehet mondani, ki az, aki új gazdatestet keres az új választásokra, és ki az, aki már feladta – utalva Tordai Bence felszólalására.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)