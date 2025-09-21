Polgármestert választottak Kunmadarason, a Fidesz által támogatott jelölt nyert

A független Balogh Marianna lett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület nyolc tagját is megválasztották - derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.

Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott. A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat – áll a valasztas.hu oldalon.

A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt. A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult. Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.

A hirado.hu arról is beszámolt, hogy Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületben Kozma Lajos a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az önkormányzatiképviselő-választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében vasárnap.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján a győztes 518, míg vetélytársai közül Balázs András (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 419, Simon György (független) 54 érvényes szavazatot kapott. A választókerület 4604 választópolgára közül 998 élt a szavazati jogával, 7-en érvénytelenül voksoltak.

A kiemelt kép illusztráció.