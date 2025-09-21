Polgármestert választottak Kunmadarason, a Fidesz által támogatott jelölt nyert

Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott. A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat – áll a valasztas.hu oldalon.
A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt. A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult. Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.
A hirado.hu arról is beszámolt, hogy Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületben Kozma Lajos a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az önkormányzatiképviselő-választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében vasárnap.
A kiemelt kép illusztráció.