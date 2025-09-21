Orbán Viktor: Európa világa, ahogyan eddig ismertük és szerettük, véget ért

„Mi a győzelem?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának másnapján. A posztban, melyben meg is válaszolja az általa feltett kérdést, kitért az unió válságaira, Magyarország helyzetére és a bátorság fontosságára is.

Orbán Viktor bejegyzésében arról írt, hogy a magyarság legnagyobb sikere az, ha képes megváltoztatni a neki szánt sorsot. Szerinte a XX. században az akkori ellenségek azt akarták, hogy a magyarok kicsik és szegények legyenek, de Magyarország célja az, hogy nagy és gazdag legyen.

„Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot!”

– hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök élesen bírálta az európai vezetőket, akik szerinte csődtömeget csináltak az Európai Unióból. „Adóssághegyek, migránsok tömegei, utcai erőszak, a háború egyre sötétebb árnyai, tömeges elbocsátások, kilövő rezsiárak, megfeneklő háztartások milliói és riadt csirkeként futkározó brüsszeli bürokraták. Mint egy rossz GPS: mindig újraterveznek, de sosem érnek célba.” – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint a magyarok számára a legfontosabb jelenleg a bátorság, amelyen belül három fajtát nevezett meg: intellektuális, politikai és a személyes bátorságot. Az elsővel kapcsolatban azt írta:

„Mondjuk ki: Európa világa, ahogyan eddig ismertük és szerettük, véget ért.”

Hozzátette, hogy a magyar migrációs politika jobb, „mert Magyarország migránsmentes ország maradt; a magyar családtámogatási rendszer jobb, mert ötvözi a munkát a gyermekvállalással; és a magyar adórendszer is jobb, mert aki dolgozni akar, az talál munkát.”

A politikai bátorsággal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Brüsszelben ki kell mondani: Magyarország elutasítja az ott ajánlott utat. A brüsszeli út szerinte a magyar pénzek Ukrajnába juttatását, magasabb adókat, a családi adókedvezmények megkurtítását, és összességében gazdasági csapást jelentene.

„A brüsszeli út biztos bukás, a nemzeti út garancia Magyarország jövőjére”

– jelentette ki.

Végül a személyes bátorság fontosságára tért ki, különös tekintettel a digitális térre. Mint fogalmazott, a brüsszeli út hívei már berendezkedtek az online világban, ahol agresszióval és megfélemlítéssel próbálják elhallgattatni ellenfeleiket. „Ezért árad az agresszió, az erőszak, a durvaság. Ezért hordanak fegyvert a gyűléseken” – írta, utalva Ruszin-Szendi Romulusz közelmúltbeli esetére.

Szerinte azonban a magyaroknak a közösségi médiában is előre kell lépniük, és nem szabad visszahúzódniuk. Orbán Viktor szerint a Digitális Polgári Kör biztos védelmet nyújt az „online térben tomboló, baloldali őrjöngéssel szemben”, és „hatalmas építő energiákat szabadít fel”.

„Ma ország-világ megláthatja, a digitális teret sem engedjük át a brüsszelitáknak. A digitális tér is Magyarországhoz tartozik. Itt is megvédjük a hazánkat, megvédjük a szabadságunkat, itt is dolgozik már a nemzeti algoritmusunk”

– jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök első országos találkozójával kapcsolatban, amelyet szombaton tartottak a Papp László Budapest Sportarénában.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott Misszióvezetői Értekezleten 2025. március 24-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)