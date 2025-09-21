Menczer Tamás a Hősök téri tüntetésről: Dehogy fontos nektek a levegő, meg a közbeszéd állapota

„Mintha a viszkis rabló mondaná, hogy bankba betörni nem szép dolog. Igaz, igaz, csak a te szádból nem túl hiteles”
– fogalmazott Menczer Tamás közösségi oldalán.
A kormánypárti politikus úgy véli, a demonstráció valójában politikai munkát szolgált, és nem a közbeszéd javítását.
Menczer Tamás szerint a demonstráció eredeti oka a „két tojás plakát” volt, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közti hasonlóságot ábrázolták.
„Az, hogy nem tetszett nektek a két tojás plakát, amely bemutatta, hogy Zelenszkij és Magyar Péter egyforma”
– írta.Véleménye szerint „a vak is látja, hogy az ukrán komédiás meg a magyar ripacs olyan, mint két tojás”, és ez „kiverte a biztosítékot a balliberális oldalon”. „Az egyik már tönkretette az országát, a másik erre készül, és ezzel le is bukott. Tisza-adó, rémlik? Még a végén kiderül a Petiről az igazság. Na, azt nem lehet. Pedig kiderül. Sőt, már kiderült” – fogalmazott.
Végezetül egy kérdéssel zárta bejegyzését: „Miért nem az ellen tüntettek, hogy a Tisza hazudott és lebukott a Tisza-adóval? Vagy ez javítja a közbeszéd állapotát?”
Kiemelt kép: REFLEX Menczer Tamás 2025.06.03. (Fotó: hirado.hu: Horváth Péter Gyula)