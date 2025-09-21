Kis híján halállal végződött egy betörés Budapesten

Egy férfi tört be szerda este egy VI. kerületi társasház második emeleti lakásába Budapesten. Miután a szomszéd értesítette a rendőröket, a menekülő férfi lezuhant és életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Téglával törte be egy Budapest VI. kerületi társasház második emeleti lakásának ablakát szerda este egy férfi. Az egyik szomszéd a hangos üvegcsörömpölésre és riasztó hangjára is felfigyelt, majd értesítette a rendőrséget – írja a police.hu.

A betörő már javában kutakodott, amikor a járőrök a helyszínre értek. Amikor a férfi meglátta a rendőröket a fürdőszoba ablakán keresztül próbált menekülni.

A betörő nem vette észre, hogy a klímaberendezés kültéri egységére lépett, amely leszakadt alatta. A férfi több métert zuhant és életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A rendőrség tájékoztatása alapján a férfit kórházba vitték, ám egyelőre nincs kihallgatható állapotban.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)