Helyreálltak a technikai problémák, újraindították a forgalmat a Keleti pályaudvaron

A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap.

A vezérigazgató közlése szerint a forgalom újraindítása azért húzódott el, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezésekor bizonyos váltók működésén állítani kellett.

„A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is”

– írta vasárnap kora délutáni bejegyzésében Hegyi Zsolt.

Az augusztus 25-én kezdődött, mintegy 4,4 milliárd forintos felújításkor a tervezettnél több beavatkozást hajtott végre a MÁV-csoport, a munkálatokkal költségkereten belül maradva, sikerült határidőre végezni – hangsúlyozta egy korábbi közleményében a vasúttársaság. A vállalat tájékoztatása szerint a MÁV saját forrásából megvalósított beruházás eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal az indoklás szerint pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés.

Kiemelt kép: A felújítás miatt bezárt Keleti pályaudvar 2025. augusztus 25-én. Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)