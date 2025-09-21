Európa kihívásaira csak erős és sikeres nemzetek tudnak válaszokat adni – jelentette ki Orbán Balázs

Európa súlyos kihívások elé néz, ezekre csak az erős és sikeres nemzetek fognak tudni válaszokat adni, ezért volt fontos, hogy a Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton tartott első országos találkozóján 12 ezer ember, köztük rengeteg művész, sportoló, tudós, közéleti szereplő állt ki a közös gondolkodás és a polgári jobboldali konzervatív keresztény értékek mellett – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs közölte: Brüsszelnek, az Európai Unió (EU) liberális központjának is van javaslata arra, hogy milyen politikai válaszokat adjunk a háborúval, a migrációval, a zöld átmenettel és a versenyképességgel összefüggésben, ám ezek rendre elbuknak, és egyre több ember érzi Magyarországon, hogy „ha ezeket az utakat elfogadjuk”, akkor „Magyarország is lejtmenetre kerül, és egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet”.

A DPK-k közössége éppen azért jött létre, azért szerveződik, hogy „a sajátos magyar utat megtaláljuk”, és a következő 15 év hatalmas kihívásaira legyen egy sajátosan magyar válasz, ami működik, és „ami Magyarországot emelkedő pályán tartja” – tette hozzá.

A miniszterelnök politikai igazgatója kitért rá, az új nemzeti konzultáció október 1-jén indul, elsődlegesen a közteherviselésről, adózásról szól, a konkrét kérdéseket a következő napokban hozzák nyilvánosságra.

Az EU vezetése elkötelezett az Oroszországgal szembeni háború folytatásában, meggyőződésük szerint az unió következő 10 évének legfontosabb feladata az erre való felkészülés és Ukrajna támogatása lesz, de ehhez további forrásokra van szükség, ezért minden tagállamot abba az irányba próbálnak terelni, hogy növeljék az adókat, gyűjtsenek több pénzt az állampolgároktól – hívta fel a figyelmet.

Orbán Balázs kijelentette: „mi Magyarországon úgy érezzük, nem szeretnénk, ha az adóterhek növekednének, nem szeretnénk több pénzt küldeni a brüsszeli központba”, és nem szeretnénk több pénzt küldeni Ukrajna finanszírozására, és vissza kell utasítanunk a Tisza Párt adóemelési terveit, azaz az adókedvezmények eltörését, a családi adótámogatások visszavágását, a személyi jövedelemadó kulcsok, vagy a vállalkozásokat sújtó adók emelését.

„Vissza tudjuk utasítani, de mivel nemcsak egy ellenzéki párt követeléséről, hanem arról is szó van, hogy a brüsszeli hivatalos politikai irány és elvárás Magyarországgal szemben évek óta az, hogy tegye meg ezeket az adóemelési intézkedéseket, ezért úgy gondoljuk, csak akkor fogunk tudni ezeknek ellenállni, ha egy nemzeti konzultáción megkérdezzük a magyarokat, és az ő véleményükkel felvértezve állunk helyt az előttünk álló küzdelmekben” – fogalmazott.

A politikai igazgató emlékeztetett rá, ilyen véleménynyilvánító szavazás volt Ukrajna uniós csatlakozásáról is.

„A magyar kormány pozíciója ebben is szilárd, nem támogatjuk Ukrajna európai uniós csatlakozását, és azt reméljük, a magyarok nemet fognak mondani az adóemelési tervekre, és akkor egy nagyon szilárd felhatalmazással tudjuk visszaverni azokat a politikai kísérleteket, amelyek adóemeléseket szeretnének elérni Magyarországon” – hangoztatta.

Jelezte, öt kérdésre lehet számítani, egyúttal arra bátorított mindenkit, éljen a véleménynyilvánítás lehetőségével, mondjon nemet az adóemelési tervekre.

Orbán Balázs arra reagálva, hogy vasárnap temetik a meggyilkolt Charlie Kirk amerikai politikai aktivistát, azt mondta, Charlie Kirk üzenete az volt, hogy akkor tudjuk megőrizni a társadalmi békét, és akkor tudunk jó válaszokat adni a kihívásokra, ha hiszünk a vitákban, hiszünk az érvek, a béke, a békés beszélgetések erejében is.

„Borzalmas tragédia, hogy azért adta az életét, mert valaki úgy gondolta, a fegyverek szava erősebb, mint az érvek szava”, ezért elképesztően felelőtlen az is, hogy egy magyar politikus, Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt képviseletében hosszú heteken, hónapokon keresztül fegyverrel járt gyűlésekre, nyilvános rendezvényekre – fűzte hozzá.

A politikai igazgató hangot adott annak a véleményének, hogy „ez a politikai kultúrának egy olyan új eleme, ami egyszerűen nem fogadható el”.

Az ellenzéki oldalon egyre kevésbé vannak érvek, és akkor jön a hangos kiabálás, meg az erőszak, de azért mégiscsak ez a mi közös országunk, és eddig meg tudtuk őrizni a béke szigetének, és jó lenne, ha a fegyvereknek meg erőszaknak nem lenne helye a politikában – mondta.

Kijelentette: a Fidesz-KDNP mindenképpen ezt a pozíciót fogja képviselni az előttünk álló hónapokban, a választási kampány nehéz időszakában is.

