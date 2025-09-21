Érdemes kihasználni a jó időt, hamarosan visszatér az ősz

Kép forrása: met.hu

A déli, délkeleti szelet az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Derült vagy legfeljebb fátyolfelhős, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön helyenként élénk marad a déli, délkeleti szél.

Kép forrása: met.hu

A minimum-hőmérséklet általában 13 és 20 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs