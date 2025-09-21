Elhárultak a technikai problémák, újraindították a forgalmat a Keleti pályaudvaron

A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap.

A vezérigazgató közlése szerint a forgalom újraindítása azért húzódott el, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezésekor bizonyos váltók működésén állítani kellett. Jelezte, hogy felkészültek egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet.

„A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is”

– írta vasárnap kora délutáni bejegyzésében Hegyi Zsolt.

Hozzátette: a lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására, a részletekről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.

A vezérigazgató ezt megelőző bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégezték, de a Keleti pályaudvart nem tudták megnyitni vasárnap reggel. Szombat este 23:30-kor kollégáitól azt a tájékoztatást kapta, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött, a pályaudvar megnyitható, de valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett – mivel az állomás áramtalanítva volt egy hónapig – amelynek következtében az áram visszakapcsolásakor zavart tapasztaltak biztosító berendezéseknél.

Hegyi Zsolt egyúttal elfogadhatatlannak nevezte, hogy az éjszaka közepén, a nyitás előtt néhány órával derült ki, hogy a pályaudvar hajnaltól nem tud vonatokat fogadni, de azt tartotta a legfontosabbnak, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjanak. Korábbi bejegyzésében úgy fogalmazott: „egy biztos, technikai problémák mindig lehetnek, ezeket a kollégák el fogják hárítani. De azt, hogy vasárnap az utazások káoszba fulladjanak, azt nem tűrhetjük el. Ma mindenkinek az a feladata a MÁV-nál, hogy a megváltozott forgalmi rend körülményeinek megfelelően mindenkit célba juttassunk”.

Az augusztus 25-én kezdődött, mintegy 4,4 milliárd forintos felújításkor a tervezettnél több beavatkozást hajtott végre a MÁV-csoport, a munkálatokkal költségkereten belül maradva, sikerült határidőre végezni – hangsúlyozta egy korábbi közleményében a vasúttársaság. A vállalat tájékoztatása szerint a MÁV saját forrásából megvalósított beruházás eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal az indoklás szerint pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés.

Kiemelt kép: A felújítás miatt bezárt Keleti pályaudvar 2025. augusztus 25-én. Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)