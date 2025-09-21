A Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a VIII. kerületi önkormányzatiképviselő-választást

Kozma Lajos, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az önkormányzatiképviselő-választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében vasárnap.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján a győztes 518, míg vetélytársai közül Balázs András (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 419, Simon György (független) 54 érvényes szavazatot kapott.

A választókerület 4604 választópolgára közül 998 élt a szavazati jogával, 7-en érvénytelenül voksoltak.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott, időközben függetlenné vált képviselője, Kecskeméti László méltatlanná vált a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.

A kiemelt kép illusztráció.